El Real Murcia, a por un inicio ‘made in Sergi Guilló’

En los últimos años las ilusiones del Real Murcia acaban más pronto de tarde. Quitando el curso liderado por Fran Fernández y en el que se acabó jugando el play off, no hay año en el que los murcianistas consigan alcanzar el mes de diciembre alejado de las crisis. Hace una campaña, Etxeberria fue despedido el 28 de octubre. Solo había sumado 7 puntos de 27 posibles. No le fueron mucho mejor las cosas a Gustavo Munúa en la temporada 23-24. Pese a empezar la liga con victoria, el uruguayo nunca fue capaz de hilar resultados positivos, y el 8 de noviembre se cortaba por lo sano.

Salvar esos primeros meses de competición con nota será ahora el gran objetivo de Sergi Guilló en el Real Murcia. Conociendo la impaciencia de la parroquia grana y el cansancio acumulado por años de fracasos, la gran asignatura del entrenador ilicitano será dotar de regularidad al equipo murcianista desde el minuto 1. Y ese minuto 1 comienza mañana sábado en el Rico Pérez frente al Hércules (21.30).

Será el de Alicante el primer examen de Guilló, un Guilló que en sus aventuras anteriores como técnico siempre ha sido capaz de comenzar con buen pie el primer mes de competición. Esos inicios ‘made in Guilló’ que supo llevar acabo en el Orihuela, Mérida y Huesca tendrá que trasladarlos ahora a un Real Murcia que lleva ya demasiados años viviendo sobre el alambre.

Llama la atención que las tres aventuras vividas por Guilló como técnico antes de llegar a Nueva Condomina comenzaron de la misma forma. En sus cinco primeros partidos como entrenador del Orihuela, equipo que cogió a mitad de temporada, sumó 10 puntos, una cifra idéntica a la cosechada en su puesta de largo con el Mérida en Primera RFEF. Incluso el pasado curso, en el que dio el salto a Segunda División con el Huesca, el ilicitano fue capaz de ilusionar a los del Alcoraz con los 10 puntos alcanzados en la jornada cinco- el mejor inicio del club en su historia-.

Esa referencia de 10 de 15 para un inicio de liga la firmarían ahora mismo muchos aficionados del Real Murcia. Y más sabiendo que esta campaña 26-27 comenzará por todo lo alto para los murcianistas, teniendo en cuenta que en la primera jornada ya visitarán al Hércules en el Rico Pérez y que en septiembre se tendrán que enfrentar a equipos como Atlético Madrileño, Europa y FC Cartagena, siendo el derbi ante los albinegros el fin de semana del 27 de septiembre.

En Nueva Condomina afronta Guilló su segunda temporada en Primera RFEF. En su anterior paso por la categoría logró llevar al Mérida a los play off. Y ya desde el inicio se vio su buena mano, aunque también es cierto que debió superar tramos complicados, como el vivido entre los meses de octubre y noviembre, acumulando hasta ocho jornadas sin ganar, con seis empates seguidos.

Pero antes de ese bache, el Mérida de Guilló empezó con muy buen tino. Después del empate en la jornada 1 contra el Recreativo, ganó a Sanluqueño y Algeciras, sufriendo su primera derrota en Nueva Condomina el 15 de septiembre. Una semana después ganaba al Ibiza, cerrando septiembre como segundo con 10 puntos, solo por detrás del Antequera y con uno más que los granas.

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Algo similar vivió el pasado año en Huesca. Volvió a empezar la liga, en este caso en Segunda División, con empate -firmó un 1-1 frente al Leganés-, pero lugo sumó seis puntos con sus victorias ante el Mirandés y el Eibar. En la jornada 4 cayó derrotado en Ceuta y luego ganó una semana después al Málaga. La diferencia con lo ocurrido en Mérida es que cuando llegó el bache de resultados, el ilicitano no supo encontrar la solución, o a lo mejor es que no le dieron el tiempo suficiente. 5 puntos en 8 jornadas le costaron el puesto.