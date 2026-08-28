Ciclismo
Lorca se prepara para recibir al pelotón de la Vuelta el miércoles
La Avenida Adolfo Suárez en el barrio de La Viña acogerá la meta de la undécima etapa de la Vuelta, jornada que empezará en Cartagena
Lorca se está vistiendo con sus mejores galas. La Ciudad del Sol se proyectará al mundo con la llegada de la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España este miércoles día 2 de septiembre. La misma, con salida desde Cartagena, recorrerá sobre las cinco de la tarde a las principales calles lorquinas, hasta llegar a la Avenida Adolfo Suarez en el barrio de La Viña, donde estará ubicada la meta. La serpiente muticolor entrará a la ciudad lorquina por la Carretera de Caravaca y pasará por La Peñica, San Fernando, Beato Fray Pedro Soler, Juan Minguez, Mayor, Ortega Melgares, Paso Encarnado, Avenida Europa, Juan Antonio Dimas, Alcalde Leoncio Collado, Poeta Para Vico, Alcalde Jose Antonio Gallego, Ronda Sur y Camino Viejo del Puerto.
Los detalles de la llegada fueron ofrecidos en una presentación que se llevó a cabo en el Palacio de Guevara. Allí estuvieron la consejera de Cultura y Deporte, Carmen Conesa; los directores generales Juan Francisco Martínez y Fran Sánchez, así como el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y los concejales Juan Miguel Bayonas, Rosa Medina y Belén Pérez.
Conesa comentó que «va a ser una gran oportunidad para que Lorca se proyecte al mundo ya que la carrera es ofrecida a ciento noventa países y hay casi mil periodistas acreditados».
Es la cuarta vez en su historia que Lorca es escenario de la llegada de una etapa de la Vuelta Ciclista a España.
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