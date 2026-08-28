Fútbol
El FC Cartagena ‘paga el pato’ en la primera jornada de liga
Íñigo Vélez cuenta con las bajas de Jean Jules, Rubén Serrano y Marcelo ante el Algeciras
No ha empezado la temporada y ya tiene condicionantes Íñigo Vélez para conformar su primer once liguero. Tiene tres bajas seguras y esperará al último entrenamiento, que se producirá hoy antes de partir hacia tierras andaluzas, para confirmar que no son más. Dos de esas bajas las arrastra desde hace mucho: de la temporada pasada. La última es muy reciente: del Carabela de Plata. En cualquier caso, todas ellas condicionan y merman ostensiblemente la capacidad de un equipo que no va sobrado de efectivos de calidad.
Para evitar plagas de lesiones confió el FC Cartagena en la preparación física de David Torrejón. Un profesional con muchos años de experiencia en el fútbol. UCAM Murcia, San Roque de Lepe, Burgos y Recreativo de Huelva dan buena prueba de ello. Ha sido el encargado de la pretemporada en el aspecto físico, de la personalización del entrenamiento, de las cargas y del reparto de minutos junto con Íñigo Vélez.
Problemas en punta
No obstante, la primera lesión oficial de la temporada del FC Cartagena nada tiene que ver con el trabajo de Torrejón. Marcelo dos Santos tiene una luxación en un dedo del pie debido a un traumatismo. El atacante, que firmó el único gol de los suyos en el Carabela de Plata contra la Minera, sufrió un fuerte golpe en un balón dividido que le ha dejado fuera del primer encuentro. Probablemente, no sea el único partido que se pierda el brasileño, ya que este tipo de lesión se puede prolongar durante tres semanas.
Sin Marcelo, la única alternativa de Vélez en la punta del ataque es Marcos Moreno. El punta manchego lleva apenas una semana en la disciplina albinegra y ya tendrá que convertirse en la referencia ofensiva del equipo. Ibán Ribeiro, que se define más como segundo punta, también ha tenido una pretemporada convulsa y, aunque está listo para jugar, no tiene la misma preparación que sus compañeros. Esto ha provocado que se reactive la opción de realizar un último fichaje que complete la delantera ante imprevistos de este estilo, aunque la dirección deportiva no busca nada «desesperadamente».
Según confirmó el entrenador cartagenerista en la rueda de prensa previa al encuentro en Algeciras, el resto de la plantilla está en buenas condiciones. Sin embargo, habrá que esperar a la convocatoria para confirmarlo. Además de Ribeiro, otros futbolistas como Benito Ramírez han estado ausentes en los encuentros de pretemporada.
Una ‘columna’ tocada
Lo último que espera cualquier entrenador es arrastrar una sanción desde la última jornada de liga hasta la primera de la temporada siguiente. Pues eso le ha sucedido al FC Cartagena. Jean Jules y Rubén Serrano no viajarán a Algeciras por culpa de las tarjetas rojas que vieron frente al Betis Deportivo el pasado 23 de mayo.
Las dos expulsiones fueron en circunstancias diferentes. La de Jean Jules fue el mismo error que cometió en otra ocasión, marchándose del partido por doble amarilla en el 45 y en el 48. Debido a esa roja, el camerunés tampoco estará en el Nuevo Mirador, aunque su reciente afección por malaria tampoco le había dejado prepararse en las mejores condiciones.
La expulsión de Rubén Serrano fue aún más evitable, ya que se produjo con motivo de la fea tangana al final del partido. Con el encuentro terminado, ambos equipos se enzarzaron en una bronca inútil que terminó con el central albinegro agarrando a un rival hasta caer al suelo.
Estos dos condicionantes, además del de Marcelo, dejan tocado al Cartagena para su debut. El once de Íñigo Vélez debe ser parecido al último probado, con la única excepción del delantero brasileño: Lucho García; Marc Jurado, Luca Lohr, Imanol Baz, Nacho Martínez; De Blasis, Clavería; Toni Villa, Abdel Lah; Javi Ajenjo y Marcos Moreno. El sábado, sobre las 18.00 horas, la afición albinegra saldrá de dudas.
Vélez, contento con su plantilla, pero abierto a cambios
Dos días antes del primer encuentro del FC Cartagena, que tendrá lugar en Algeciras este sábado a las 19.15 horas, Íñigo Vélez atendió a los medios de comunicación. El entrenador ha valorado el objetivo de la temporada, a su equipo y una posible incorporación en las últimas horas del mercado. «El mercado se puede mover y puede haber alguna oportunidad», admitió.
Vélez expresó su postura con respecto al último día de mercado. «Tenemos una ficha senior por cubrir. Tengo una plantilla que me encanta, muy compensada y con jugadores que he querido traer. Estoy encantado con la competencia, pero el mercado se puede mover y puede haber alguna oportunidad. No nos cerramos a una incorporación de última hora que nos dé calidad y competitividad, pero no buscamos nada desesperadamente», aseguró.
El entrenador albinegro confirmó que ha estudiado al Algeciras. «Hemos visto su pretemporada y llevamos mucho tiempo en la categoría. Conocemos a los jugadores. Aún así, por mucho que controles al rival, todo puede cambiar. Es lo maravilloso del fútbol». Y por último, expresó que en el Nuevo Mirador encontrarán «una afición ilusionada con su equipo en la nueva temporada y con los fichajes». El técnico, que confía en lograr el objetivo del ascenso a final de temporada, se centra en el corto plazo para mantener la concentración durante todo el curso, que considera «muy largo».
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