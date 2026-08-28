El FC Cartagena abre el 'caso Benito Ramírez'

Habrá tensión en las últimas horas del mercado albinegro. Cuando la plantilla del FC Cartagena parecía cerrada, se ha abierto un escenario inesperado en cuanto a salidas. Benito Ramírez tiene un pie fuera del conjunto albinegro. Y es que el club busca su salida para liberar masa salarial. La ficha del canario es de las más altas del equipo y su irregular aportación no le compensa al club portuario. Tras perderse varios amistosos de pretemporada, Ramírez se ha quedado fuera de la primera convocatoria para viajar a Algeciras "por decisión técnica" según el propio Cartagena.

Todo parecía indicar que Benito Ramírez no estaba entrando en los onces de pretemporada por un tema físico, no obstante, esta redacción ha podido desmentir ese escenario. Según ha podido conocer LA OPINIÓN, el extremo ha completado todos los entrenamientos de las últimas semanas sin problemas físicos y la decisión de no participar en los partidos se ha debido a su posible marcha. Benito no juega con el equipo desde el 8 de agosto en Yecla y tampoco ha sido convocado para la primera jornada por decisión técnica.

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Esta situación cambia la planificación de la plantilla en las últimas horas del mercado. Abdel Lah y Raúl Dacosta se quedarían con la banda izquierda, mientras que en la derecha cuenta Vélez con Richarte y Toni Villa de forma más circunstancial. Podría intentar buscar otro perfil el equipo en el costado diestro o cubrir las dos fichas senior que le quedarían añadiendo la llegada de otro delantero.