Empate sin goles en el derbi comarcal entre Cieza y Abarán

Empate sin goles en el penúltimo partido de pretemporada del CD Cieza ante un rival en el que en competición oficial no se enfrentaba desde 2020 y que supo adaptarse mejor a este tipo de encuentros, sabiéndose inferior al Cieza en cuanto a categoría en la que compite, pero no dejando a los pupilos de Campos hacer su juego a lo largo del encuentro.

El equipo espartero llevó en todo momento el tempo del encuentro, manteniendo la presión e intentándose llevar los duelos que tenían ambos extremos en las acometidas que preparaba el equipo ciezano, pero que ante la contundente defensa del equipo abaranero poco pudo intimidar al guardameta visitante, tan solo un disparo al larguero de un combativo Nil Corderó inquietó un poco a la zaga visitante, única acción de peligro en toda la primera parte y con un colegiado Rubén Navarro, dialogante en todo momento con los jugadores, que supo reconducir algunas jugadas de alta intensidad en el juego, llegando al descanso en tablas.

Tras la reanudación, más de lo mismo, un Cieza que por banda izquierda mostraba más inquietud, con un José Andrés muy combativo, desbordando y mandando balones el área que nunca llegaron a ser rematados por la delantera espartera, pero que esta vez sí mantuvo el ritmo intenso de juego tras el carrusel de cambios, con un Abaran que aún controlando el ritmo bajo del encuentro, no dejó que el Cieza dominara en el centro del campo impidiendo así acciones de peligro, tan solo otro disparo al palo por parte de la delantera espartera.

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Poco más de sí dio este encuentro, último que los pupilos de Campos disputarán en la Arboleja previo a su debut en competición oficial ante el alcoyano en el mítico “El Collao” el próximo 6 de Septiembre.