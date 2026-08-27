El UCAM se empieza a construir en Los Narejos

El UCAM Murcia ha cambiado de escenario para dar sus primeros pasos de cara a la nueva temporada. El conjunto universitario realizó ayer en el CAR Región de Murcia, en Los Narejos, su primera sesión en pista de la pretemporada. Una novedad dentro de la planificación de Sito Alonso, y que también una muestra del peso que estas instalaciones quieren adquirir dentro de la estructura deportiva del club.

El primer equipo aprovechará durante estos días, hasta este sábado, los recursos del centro para avanzar en una puesta a punto que todavía estará condicionada por las ausencias de varios internacionales. Juani Marcos (Argentina), Souley Boum (Guinea), Sander Raieste (Estonia), Marcis Steinbergs (Letonia), Toni Nakic (Croacia) y Emanuel Cate (Rumanía) se incorporarán la próxima semana tras sus compromisos con sus respectivas selecciones en las Ventanas FIBA, por lo que Sito Alonso trabaja todavía con una plantilla incompleta en este arranque.

El equipo se desplazará estos días hasta el CAR para entrenar y aprovechar unas instalaciones que el club quiere integrar cada vez más en su día a día, aunque el Palacio de los Deportes seguirá siendo el centro habitual de actividad del primer equipo durante la temporada.

El vínculo con el CAR será todavía más estrecho en el caso del equipo U22. El filial tendrá allí su base durante el curso, con sus jugadores residiendo y entrenando en el centro, además de disputar también como local sus encuentros en su pista. Una apuesta con la que el UCAM pretende dotar de mayor estructura al desarrollo de sus jóvenes talentos y acercar todavía más la formación al primer equipo.

Dylan Ennis y Kaiser Gates ejercitándose con el resto del grupo en el CAR de Los Narejos. / Iván Urquízar

«Esto es nuestra Masía, nuestro Valdebebas. Es el sitio donde vamos a mimar y cuidar a lo mejor del futuro del baloncesto de la Región de Murcia, con unas instalaciones espectaculares», explicó Alejandro Gómez, director general del club, en su encuentro ante los medios de comunicación. «Esta es la casa donde empieza el camino. Dentro de unos años, cuando pasen a la primera plantilla, mirarán hacia atrás y se darán cuenta de que el CAR Región de Murcia fue el inicio de ese camino hacia el deporte profesional», afirmó Fran Sánchez, director general de Deportes.

Después de un verano agitado, especialmente por el ‘caso DeJulius’, quien a mediados de julio comunicó su intención de no cumplir el contrato firmado hasta 2028, Gómez se mostró satisfecho con la confección de un plantel que contará con hasta 15 jugadores. «Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos a estas alturas, como siempre sucede. Pero lo que me queda por ver es cómo se han reforzado el resto de equipos, porque tal y como está el panorama del baloncesto actual te entra una carga más de responsabilidad para intentar hacer las cosas todavía mejor y trabajar todavía más, porque lo que viene es un reto apasionante. Eso sí, en ilusión y ganas nadie nos va a ganar», añadió el director general del club antes de comenzar otra ilusionante temporada tras alcanzar el pasado curso la mejor posición clasificatoria en la historia de la entidad, con el cuarto puesto al término de las 38 jornadas en la ACB.

El pívot Jean-Marc Pansa, una de las caras nuevas del UCAM Murcia. / Iván Urquízar

Con cuatro caras nuevas (Marcos, Boum, Steinbergs y Pansa) la recuperación de dos jugadores de vital importancia como Ennis y Gates, tras un año marcado por las lesiones, el UCAM Murcia tratará de mantener la progresión mostrada en los últimos años. El molinense Pablo Sevilla, el brasileño Joao Neves y las seis nuevas incorporaciones para el U22, el chino Wu Jiahao, el dominicano Daniel Estrella, el senegalés Gaye Khalifa, Pablo Fernández, Dani González y Alan García estarán durante gran parte de la pretemporada entrenando con la primera plantilla.

Cuatro amistosos cerrados

Hasta ahora, el UCAM Murcia tiene cerrado cuatro amistosos con los que tratará de ponerse a punto antes del estreno en la Liga Endesa. El primero será el miércoles 9 de septiembre en Albacete ante el conjunto local de Primera FEB. Dos días después, los universitarios se enfrentarán el viernes 11 al Boca Juniors en Yecla. Los dos últimos serán el jueves 17 de septiembre en Jaén ante el Unicaja Málaga, y el domingo 20 en la pista del Casademont Zaragoza.

Lucas Pérez, técnico ayudante, dando instrucciones durante la sesión. / Iván Urquízar

Una semana más tarde, el día 27, el UCAM Murcia arrancará la jornada 1 de la ACB frente al FIAT Girona (17.00 horas, DAZN). Por lo que su estreno en competición oficial en el Palacio no llegará hasta el domingo 4 de octubre, cuando reciba al Barça (19.00 horas). Tres días más tarde, el 7 de octubre, será cuando se celebre la primera jornada de la Basketball Champions League, en la que los universitarios recibirán en el Palacio al Pallacanestro Varese italiano.

El ‘caso DeJulius’

Por otro lado, Alejandro Gómez evitó mencionar a David DeJulius en su encuentro con los medios tras incorporarse al Besiktas, a pesar de tener contrato firmado con el equipo murciano hasta 2028. «El tema del ‘número 5’ es un asunto que llevan nuestros abogados. A nivel personal estoy muy decepcionado por la actitud del jugador y sus agentes, pero no puedo entrar en detalles porque es un tema que está judicializado. Lo único que tenemos que hacer es defender nuestros intereses en todos los sitios que se puedan», señaló tras ser preguntado sobre este asunto.