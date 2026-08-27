El Real Murcia fortalece su apuesta por la cantera

La renovación, anunciada ayer, de Alonso Yoldi hasta 2028 añade una nueva pieza a la apuesta del Real Murcia por aprovechar el talento que viene creciendo en el Imperial. No es un movimiento aislado. Su continuidad se suma a la promoción de Héctor Pérez al primer equipo, al blindaje de Jorge Sánchez y al espacio que se está ganando Alejandro Meca durante la pretemporada. Cuatro decisiones diferentes que responden a una misma idea: acortar la distancia entre el filial y el vestuario profesional.

La cantera grana fue una solución de emergencia durante buena parte del curso pasado. Las lesiones y una plantilla castigada obligaron a mirar hacia abajo, pero varios jóvenes demostraron que podían competir en Primera Federación. Ahora, con Manolo Sánchez Breis en la dirección deportiva y Sergi Guilló en el banquillo, el club pretende convertir aquella necesidad en una política deportiva.

El caso más relevante es el de Héctor Pérez. El central de Elda llegó al Murcia en 2023 para incorporarse al Juvenil de División de Honor, pasó por el Imperial y debutó con el primer equipo durante la temporada 2024-2025. Un año después aprovechó las bajas en la defensa para asentarse entre los mayores, mostrando personalidad y capacidad para actuar tanto en una línea de tres centrales como en una zaga de cuatro. Su gol en el derbi ante el Cartagena terminó de situarlo ante el murcianismo.

Pedro León, presidente del Real Murcia, junto a Alonso Yoldi tras su renovación. / Prensa Real Murcia CF

El club lo renovó hasta 2029 y este verano ha dado el siguiente paso: Héctor tiene ficha del primer equipo. La posibilidad de salir cedido a una categoría superior quedó aparcada porque el Murcia considera que puede crecer en casa. Ya no es un jugador del Imperial que ayuda cuando faltan efectivos, sino un central de la primera plantilla que, cuando terminó la pasada Liga, bajó para ayudar al filial a conseguir el ascenso a Segunda Federación. Esa diferencia representa el salto más importante de toda la apuesta.

Jorge Sánchez seguirá un camino parecido, aunque mantendrá ficha del filial. El defensa de Cabezo de Torres es el ejemplo más puro de formación murcianista: llegó al club con siete años y lleva quince recorriendo prácticamente todos sus equipos. La pasada temporada disputó 19 encuentros oficiales con el primer equipo —17 de Liga y dos de Copa— y otros 19 con el Imperial, con el que celebró el ascenso.

Jorge Sánchez, central del Real Murcia, tras su renovación con el Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Su renovación hasta 2028 premia esa trayectoria y protege a un futbolista que ya ha respondido cuando la exigencia ha aumentado. Guilló lo tendrá diariamente a sus órdenes, pero su licencia con el Imperial permitirá que pueda competir con el filial cuando no disponga de minutos arriba. El objetivo es evitar que su progresión se detenga sin cerrarle la puerta del primer equipo.

Alejandro Meca representa la producción ofensiva. El lorquino, llegado al Imperial en el invierno de 2024, tuvo que superar una grave lesión de menisco antes de convertirse en la gran referencia goleadora del filial. Cerró el último curso con 25 tantos y resultó decisivo en las eliminatorias que condujeron al ascenso. El Murcia ya había ampliado su contrato meses antes, cuando comenzó a confirmar su recuperación y su capacidad para jugar como mediapunta, extremo o atacante interior.

Meca y Álvaro Bustos celebrando un gol esta pretemporada. / ISRAEL SANCHEZ

Su respuesta con Guilló también ha sido inmediata. Meca ha trabajado durante toda la pretemporada con el primer equipo y marcó ante el Eldense el primer gol grana del verano, además de que también vio puerta en la Copa Federación. Como Jorge y Yoldi, conservará ficha del Imperial, pero su día a día estará junto a los profesionales. En una plantilla con competencia en las posiciones ofensivas, su gol y su versatilidad constituyen argumentos para disponer de oportunidades.

Yoldi, el último en renovar

El último en asegurar su continuidad ha sido Alonso Yoldi. El centrocampista almeriense debutó oficialmente ante el Marbella y fue titular posteriormente frente al Hércules. Acabó participando en seis partidos de Primera Federación, cinco desde el inicio, después de convertirse en una de las piezas más creativas del Imperial. Su capacidad para asociarse, recibir entre líneas y dar continuidad al juego le ofrece a Guilló un perfil diferente para la medular.

Yoldi mantendrá licencia del filial, pero su renovación hasta 2028 y su presencia durante toda la preparación con el primer equipo evidencian que forma parte de los planes.

A partir de ahora será Guilló quien deba convertir los mensajes institucionales en minutos. El verdadero éxito no consistirá únicamente en renovar canteranos, sino en lograr que terminen siendo importantes en el Real Murcia.