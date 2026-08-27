Pansa: "Llegar al UCAM es un desafío para mí"

Jean-Marc Pansa, pívot internacional francés que llega al UCAM Murcia Club Baloncesto para relevar a Devontae Cacok, aseguró este jueves en su presentación que llega a "la mejor Liga de Europa" buscando "aprovechar una gran oportunidad" que se le presenta a este jugador de 28 años y 2,08 metros.

Procede del Sabah BC de Azerbaiyán, con el que disputó la Liga de Campeones FIBA promediando en esa competición 11,5 puntos y 6,7 rebotes por partido.

El acto se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, ubicado en la pedanía alcazareña de Los Narejos, donde el equipo dirigido por Sito Alonso realiza su concentración de pretemporada, y allí Pansa admitió que tiene "ambición y deseo de ayudar al equipo", además de destacar que se le presenta "un reto".

"Es un desafío muy importante para mí. El año pasado estaba jugando en Azerbaiyán y ahora llego a la Liga Endesa, que es la mejor competición nacional de Europa. Es una gran oportunidad para demostrar lo que puedo hacer y para ayudar al equipo a tener una buena temporada, para lo cual daré lo mejor de mí", agregó al respecto.

"Mi primer objetivo es ganar, por supuesto, ayudar al equipo a crecer, tener la mejor temporada posible y disfrutar", manifestó en compañía del director general del club, Alejandro Gómez; el director comercial y de marketing, José Miguel Garrido; el director general de Deportes de la Comunidad Autónoma, Francisco Sánchez; y el director de Deportes de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Pablo Rosique.

Al referirse a sus cualidades como jugador resaltó las que tienen que ver, sobre todo, con la energía y la fuerza: "Diría que soy un buen finalizador cerca del aro. Corro mucho, tengo capacidad para taponar y soy muy activo en la pista", apuntó al tiempo que indicó que está "preparado para hacer lo que el entrenador me pida".

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Tras sus primeros días de trabajo junto a sus compañeros el francés se mostró satisfecho con su integración en el grupo: "Creo que la adaptación será fácil porque tanto el cuerpo técnico como todos mis compañeros están intentando ayudarme a entenderlo todo y a ser el mejor jugador que pueda ser en la pista".