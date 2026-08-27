Luis de la Fuente volverá a Águilas en octubre

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, volverá a visitar Águilas el próximo miércoles 14 de octubre para participar en una cita solidaria, en la Gala de la Lucha Contra el Cáncer, gracias a el compromiso que realizó con el aguileño José Ruiz Melechón, quien también fue el propulsor de la anterior vista en octubre de 2023, en la que participó en una Gala a Beneficio de los pacientes de ELA.

Ha sido José Ruiz Melenchón, “Melen”, quien ha hecho público la información que le ha sido transmitida de la RFEF a través de Paloma Antorán, jefa de prensa de la Federación, de la visita del seleccionador de los Campeones del Mundo, una visita para la que ya se está trabajando en la agenda, puesto que uno de los compromisos de Luis de la Fuente con “Mele” era hacer una ruta senderista por Cabo Cope si lograban proclamarse Campeones del Mundo. Por lo que además de esa ruta se está trabajando para que se realice una recepción oficial en el ayuntamiento de Águilas, además de visitar algunos de los principales referentes deportivos del municipio, como la Escuela de Fútbol, el estadio Centenario El Rubial o el Museo del Fútbol que ya conoció en la anterior y del que se quedó sorprendido.

Noticias relacionadas

La gala tendrá lugar a las 19.45 horas en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena y las entradas tendrán un precio de 25 euros. La organización prevé ponerlas a la venta la próxima semana a través de la página web del Auditorio, así como de forma presencial en el Museo Arqueológico y en la Casa de la Cultura Francisco Rabal. Para la cual va haber mucha influencia futbolística y de los Campeones del Mundo, puesto que según José Ruiz Melechón, solicitará camisetas de los internacionales Marc Cucurella, Pau Cubarsí y Pedro Porro, además de contactar con clubes de Primera División como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club para tratar de conseguir más camisetas y material deportivo que pueda contribuir a aumentar los fondos destinados a la causa solidaria.