Íñigo Vélez, abierto a un último fichaje: "El mercado se puede mover"

Dos días antes del primer encuentro del FC Cartagena, que tendrá lugar en Algeciras el próximo sábado a las 19.15 horas, Íñigo Vélez ha atendido a los medios de comunicación. El entrenador ha valorado el objetivo de la temporada, a su equipo y una posible incorporación en las últimas horas del mercado. "El mercado se puede mover y puede haber alguna oportunidad", ha admitido.

Ha comenzado Vélez valorando la semana de entrenamientos antes del primer partido oficial. "Ya empieza lo bueno. Estábamos deseando", ha comentado. Ante los malos resultados de pretemporada, el vitoriano pide calma. "En la pretemporada lo importante es el tema de cargas, el físico y los conceptos. Lo que cuenta es en la liga y todo el equipo y el cuerpo técnico está deseando empezar a competir", ha expresado.

Lo siguiente que ha analizado el técnico ha sido el objetivo del club en la temporada 2026-27. "El año pasado nos quedamos a una posición del play off. Mi objetivo personal y el del club es mejorar y entrar en promoción", ha manfiestado. No obstante, ha expresado visión a corto plazo. "Empezar a hablar de eso ahora se puede hacer largo. Son muchas semanas, muchas situaciones, sensaciones que van cambiando... El play off es nuestra ilusión, nuestra ambición y nuestro objetivo, pero sólo pienso en el siguiente partido", ha dicho.

Sobre el Nuevo Mirador, escenario de la primera jornada, Íñigo Vélez ha comentado que se encontrará con "una afición ilusionada con su equipo en la nueva temporada" y ha deseado que no se repita el bochorno del pasado curso con varios expulsados. "Espero que no pase lo del año pasado y que todo sea fútbol. Y que nos volvamos con los tres puntos", ha reiterado.

El entrenador albinegro ha confirmado que ha estudiado al Algeciras. "Hemos visto su pretemporada y llevamos mucho tiempo en la categoría. Conocemos a los jugadores. Aún así, por mucho que controles al rival, todo puede cambiar. Es lo maravilloso del fútbol", ha explicado.

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Por último, Íñigo Vélez ha desvelado que no podrá contar con los sancionados Rubén Serrano ni Jean Jules ni con el lesionado Marcelo antes de expresar su postura con respecto al último día de mercado. "Tenemos una ficha senior por cubrir. Tengo una plantilla que me encanta, muy compensada y con jugadores que he querido traer. Estoy encantado con la competencia, pero el mercado se puede mover y puede haber alguna oportunidad. No nos cerramos a una incorporación de última hora que nos dé calidad y competitividad, pero no buscamos nada desesperadamente", ha concluido.