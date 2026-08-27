El FC Cartagena busca romper una maldición de nueve años

El FC Cartagena comenzará el sábado una nueva Liga con dos adversarios delante. El primero será el Algeciras, que espera a los albinegros a las 19:15 horas (Football Club) en el Nuevo Mirador. El segundo no tendrá camiseta ni escudo, pero lleva ocho temporadas acompañando al equipo: su pésima relación con la primera jornada. El FC Cartagena no vence en un debut liguero desde agosto de 2017.

Desde entonces ha inaugurado el campeonato cinco veces con derrota y tres con empate, con seis goles a favor y trece en contra. Una estadística que engloba tres categorías, diferentes entrenadores y plantillas completamente renovadas. Ni en la antigua Segunda B, ni durante sus cinco campañas consecutivas en Segunda División, ni en el posterior regreso a Primera Federación logró el Cartagena quitarse ese lastre. El proyecto de Íñigo Vélez tendrá ahora la oportunidad de cerrar una cuenta pendiente que acaba de cumplir nueve años.

2017-2018: la última alegría ante el Recreativo

Para encontrar el último triunfo hay que regresar al 19 de agosto de 2017. En el Cartagonova y en el grupo IV de Segunda B, el equipo entrenado por Alberto Monteagudo se impuso por 3-2 al Recreativo de Huelva. Fue un encuentro abierto y con alternativas que acabó con celebración local. Aquella victoria marca la frontera: desde esa noche, el Cartagena ha disputado ocho primeras jornadas sin volver a sumar los tres puntos.

2018-2019: el Granada B abre la herida

La racha comenzó un año después, también en Segunda B y en el Cartagonova. El Recreativo Granada se impuso por 2-3 a un Cartagena dirigido por Gustavo Munúa que siempre fue a remolque. Fito Miranda marcó los dos goles locales, el último ya en el tramo final y con el filial nazarí en inferioridad, pero la reacción no alcanzó para rescatar un punto.

Gustavo Munúa, a un paso de abandonar el Cartagena para entrenar al Nacional. / L.O.

2019-2020: atasco ante el Badajoz

El siguiente estreno terminó sin goles. Cartagena y Badajoz empataron 0-0 en el Cartagonova, nuevamente en el grupo IV de Segunda B. El equipo de Munúa no consiguió derribar a uno de los rivales llamados a pelear por la zona alta. El empate dejó una sensación agridulce, aunque aquella campaña sí acabaría con premio: el conjunto portuario fue campeón de grupo y logró el ascenso a Segunda en el play off exprés de Málaga.

2020-2021: un punto en el regreso a Segunda

Después de ocho años fuera del fútbol profesional, el Cartagena reapareció en Segunda División con un empate sin goles frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Los asturianos tuvieron las mejores ocasiones y estrellaron dos balones en los postes, mientras Marc Martínez sostuvo al recién ascendido con varias intervenciones. El conjunto de Borja Jiménez apenas amenazó el área contraria, pero regresó de Asturias con un punto valioso.

Rueda de prensa de Borja Jiménez, entrenador del FC Cartagena. / L.O.

2021-2022: el Almería castiga los errores

El primer tropiezo de esta serie en Segunda llegó ante la UD Almería. El Cartagena perdió 1-3 en el Cartagonova frente a un rival que acabaría ascendiendo. Sadiq abrió el marcador después de un error local y Ramazani firmó un doblete. La entrada de Álex Gallar agitó a los albinegros tras el descanso y Antonio Luna recortó distancias con el 1-2, pero el equipo de Luis Carrión no pudo completar la remontada.

2022-2023: la Ponferradina gana un intercambio de golpes

Un año más tarde volvió a repetirse el 2-3 en casa, esta vez contra la Ponferradina y también en Segunda. Derik Lacerda adelantó a los bercianos a los siete minutos y Mikel Rico igualó antes del descanso, pero dos goles de Dani Ojeda colocaron el 1-3. Borja Valle redujo la diferencia en el minuto 87 y el Cartagena apretó hasta el final, aunque ya no tuvo tiempo para empatar un partido en el que siempre caminó por detrás.

Mikel Rico y Damián Musto, del FC Cartagena, antes de un partido en el Cartagonova. / | PRENSA FC CARTAGENA

2023-2024: Juanto Ortuño amarga el estreno

El Eldense, recién ascendido a Segunda, fue el siguiente verdugo. El conjunto alicantino ganó 0-1 en el Cartagonova gracias a un tanto de Juanto Ortuño en la primera parte. El equipo de Víctor Sánchez del Amo dispuso de oportunidades para evitar la derrota, pero comenzó sin puntos una temporada que pronto se torció y obligó al club a cambiar de entrenador.

2024-2025: del 0-1 al 3-1 en El Plantío

El Cartagena sí consiguió golpear primero en Burgos. Sergio Guerrero adelantó a los albinegros en el minuto 13, pero Fer Niño empató y Dani Ojeda culminó la remontada local antes del descanso. Curro Sánchez cerró el 3-1 de penalti en el tiempo añadido. Aquella derrota en El Plantío, con Abelardo en el banquillo, fue el anticipo de un curso desastroso que acabó con el descenso a Primera Federación.

El ‘Pitu’ Abelardo, entrenador del FC Cartagena, en un encuentro este temporada. / | PRENSA FC CARTAGENA

2025-2026: empate y polémica en El Maulí

El último precedente se produjo la pasada temporada, ya en Primera Federación. Antequera y Cartagena empataron 0-0 en El Maulí en un encuentro marcado por el estreno del sistema de videoarbitraje en la categoría. Al FC Cartagena de Javi Rey le anularon dos goles, a Marc Jurado e Imanol Baz, mientras que el conjunto malagueño también vio invalidado otro tanto. Hubo ocasiones en ambas porterías, pero la mala racha sobrevivió un año más.

Javi Rey, entrenador del Cartagena, animando a sus jugadores en el partido ante el Algeciras / Iván Urquízar

Tres puntos de 24 posibles

El balance desde aquella victoria de 2017 es rotundo: tres empates y cinco derrotas, seis goles marcados y trece recibidos. Cinco de esos estrenos se disputaron en el Cartagonova y tres lejos de casa. El de este sábado volverá a ser a domicilio, frente a un Algeciras al que el Cartagena ya visitó hace apenas unos meses.

Ganar en el Nuevo Mirador no resolvería por sí solo los problemas ni garantizaría nada en una competición tan larga, pero permitiría cambiar el tono desde el primer día. Para un club que pretende mirar hacia la zona alta, romper una serie de ocho estrenos sin victoria sería la mejor forma de comenzar el curso.