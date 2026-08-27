Alfonso García: “Quiero que Águilas suene a nivel nacional”

Ante el debut del Águilas FC en Primera RFEF, el presidente aguileño Alfonso García ha comparecido en rueda de prensa para valorar el cambio de categoría y cómo afronta la entidad el salto a la Primera RFEF. “Es una categoría muy complicada y con mucha competencia, con grandes equipos de grandes ciudades”, comenzó apuntado el presidente aguileño, quien destacó el cambio que se ha producido en el estadio Centenario El Rubial. “Desde julio estamos trabajando en los cambios, me venía a El Rubial muchas veces a las siete de la mañana para ordenar un poquito todo, ha sido complicado porque hacer este trabajo en julio y agosto es un desastre. En circunstancias normales es difícil, pero en julio y agosto es más difícil”.

Se ha ampliado el palco, con mejoras como la instalación de televisiones, pero sobre todo se ha ampliado el fondo de levante con un nuevo graderío que se ha alquilado, puesto que ante la falta de disponibilidad Alfonso García ha comprado uno que se lo están construyendo para unas mil localidades de asientos azules. “A finales de octubre o en noviembre lo instalan, ya lo están fabricando, a finales de octubre, en el intervalo de los dos partidos que jugamos fuera, desmontarán una y vendrá la grada nueva”. Una inversión que se suma a toda la que tiene que hacer el club costero que aún no tiene cerrado el presupuesto: “Al final nunca se cumple, siempre falta algo y siempre queda por debajo, siempre hay algún cambio de presupuesto. El presupuesto es el de los futbolistas, el presupuesto de otros capítulos, aún no esta cerrado", aunque reconoce que superará los dos millones de euros.

Campaña de abonados

Hace un mes que comenzó la campaña de abonados, superando en estos momentos los 1.700 abonados. Alfonso García espera que llegar a los 2.000. “Tenemos que dejar localidades para la afición visitante. Si el fondo de poniente lo tenemos lleno, al igual que el palco, el palco lateral, la tribuna y la grada lateral, lo único que queda es el fondo de levante, la grada nueva, ahí lo vamos a tener para la afición visitante y para abonados", decía, añadiendo que "abonarse tiene sus ventajas. Tiene entrada para el primer equipo y para los partidos del filial de Tercera RFEF, además de que si se espera asistir a un 70% de los partidos del primer equipo ya tiene un beneficio sutancioso”.

Alfonso García explicaba que el jugar en Primera RFEF "es costoso". "Nos va a costar en todos los sentidos", insistía, detallando que "para mí ha sido un infierno este verano". "Es difícil, pero se ha conseguido desde el principio de la pretemporada, gracias a Dios se ha hecho”. Sobre lo que espera de la temporada, el presidente aguileño decía que “aquí hay que vivir el partido, como nos dicen los entrenadores, partido, partido, semana, semana, entrenamiento y si logramos competir, podemos tener la opción de ganar”.

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“Hablar de donde quiero estar, como la afición, es estar en lo más alto, pero todo el mundo está compitiendo”, continuaba, reconociendo que “estoy emocionado en que el equipo compita. “Yo quiero que Águilas suene a nivel nacional como una ciudad, como un club que respeta y es respetado”. Alfonso García llego en 2020 con la intención de llevar al equipo de su ciudad al fútbol profesional, ahora está a un paso: “Todos los equipos quieren llegar, nosotros estamos en situaciones límites, pero también queremos llegar ahí antes o después".