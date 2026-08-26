Teresa López, la joven promesa del Hozono Global Jairis que da el salto al primer equipo

El Hozono Global Jairis, que está buscando en el mercado una jugadora con contrato temporal para sustituir a la lesionada Lou López-Sénéchal, quien estará de baja hasta noviembre, contará durante la pretemporada con seis jugadoras de la cantera, de las que una, la base Teresa López Vicente (Cartagena, 2 de febrero de 2007), formará parte de la primera plantilla durante toda la campaña.

López ya debutó en Liga Femenina Endesa y Eurocup la pasada temporada, donde disfrutó de minutos en dos encuentros, y brilló en el filial de Primera Nacional Femenina.

Otras canteranas del Jairis como Claudia Costa, Blanca Aparicio, Guiomar Fernández, Claudia García y Esther Caro, todas ellas del conjunto filial y del júnior, estarán junto a Teresa López durante la pretemporada a las órdenes de Bernat Canut, quien tendrá la ausencia de las internacionales por el Mundial de Berlín.

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El equipo comenzará los entrenamientos el próximo 1 de septiembre en Alcantarilla sin Aina Ayuso y Billie Massey, mientras que la alemana Emily Bessoir está pendiente de la lista definitiva de su seleccionador. El resto de la plantilla está compuesta por Sami Hill, Marta Alsina, quien ha disputado con España el Europeo sub-20, Jordan Hobbs, Txell Alarcón, Lou López, ausente durante la pretemporada por lesión, Alba Prieto y Laura Gil.