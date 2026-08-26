Sergi Guilló ya tiene el armazón de su Real Murcia para Alicante

Al Real Murcia se le ha terminado el tiempo de las pruebas. Después de ocho partidos de preparación, siete de ellos sin conocer la derrota, y de conquistar la fase autonómica de la Copa Federación, Sergi Guilló debe ordenar ahora todas las piezas ensayadas durante el verano para construir un once competitivo. El conjunto grana se estrena este sábado ante el Hércules en el Rico Pérez, un escenario exigente en el que el técnico todavía mantiene tres o cuatro dudas importantes.

La primera afecta al sistema. Guilló ha alternado una defensa de tres centrales, convertida en línea de cinco cuando el equipo pierde el balón, con un 4-2-3-1 que permite acumular más futbolistas en ataque. Son dos estructuras diferentes, pero responden a una misma identidad: presión adelantada, recuperación rápida y voluntad de instalarse en campo contrario. La elección dependerá tanto del estado de sus jugadores como del plan previsto para frenar al Hércules.

El 3-4-2-1 ha sido el dibujo más reconocible en los amistosos de mayor exigencia. Joan Rojas, Héctor Pérez, Alberto González y Jorge Mier se disputan las tres plazas del eje defensivo, mientras que Víctor Olmedo, Mounir y Cristo Romero aparecen como principales candidatos para ocupar los carriles. Si Guilló apuesta por una línea de cuatro, Mier y Olmedo competirán por el lateral derecho, Cristo y Mounir lo harán en la izquierda y quedará libre una posición para reforzar la zona de creación.

Más allá del dibujo, la pretemporada ha dejado una columna vertebral bastante definida. Óscar Gil está llamado a ser el gran punto de equilibrio. Aunque puede actuar como central, su capacidad para ganar duelos, sostener al equipo y llegar desde segunda línea hace que resulte especialmente valioso en el centro del campo. A su lado, Javi Mier aporta las «piernas y ambición» que reclama Guilló para mantener un ritmo alto.

Joel Jorquera, por banda izquierda, también se ha ganado un lugar preferente gracias a su insistencia, su desborde y su facilidad para generar ocasiones en partidos cerrados. Javi Moreno, por su calidad en el último pase, su golpeo a balón parado y su capacidad para partir desde fuera, sería otro de los fijos en el once en el extremo diestro. Sin embargo, la sanción que arrastra de su etapa en el Hércules le impedirá disputar las tres primeras jornadas. Álvaro Bustos y Meca, las alternativas.

La enfermería condicionará la convocatoria. Moyita y Chema Núñez continúan recuperándose de sendas roturas isquiotibiales y, aunque Guilló espera contar con al menos uno de ellos en Alicante, parece difícil que estén en condiciones de comenzar como titulares.

La principal incógnita está en la delantera. El puesto de ‘nueve’ se decidirá, por tanto, entre David Flakus y Álvaro Giménez. El esloveno ha ido ganando ritmo tras una delicada recuperación del tobillo y ofrece potencia, movilidad y profundidad. Giménez, incorporado avanzada la pretemporada, es un delantero más preparado para fijar centrales, proteger el balón y facilitar la llegada de los mediapuntas. Ortuño, en principio, no llega.

El Real Murcia llega al estreno con algunas incógnitas, pero también con una identidad definida: intensidad, flexibilidad táctica y valentía para buscar al rival desde el primer minuto.n