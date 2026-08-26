Máximo Quiles, listo para volver en Aragón tras su lesión de clavícula

El murciano Máximo Quiles afronta su regreso a la competición este fin de semana en el Gran Premio de Aragón después de perderse la última cita del Mundial de Moto3 en Silverstone por una lesión en la clavícula derecha. El piloto del CFMOTO Viel Aspar Team tendrá que superar este jueves el reconocimiento médico previo para recibir la autorización definitiva para competir en MotorLand.

Quiles fue operado en Madrid el mismo domingo del Gran Premio de Gran Bretaña y ha dispuesto de algo más de dos semanas para avanzar en su recuperación. El líder del Mundial espera poder volver a subirse a la moto en un circuito en el que ya consiguió subir al podio la pasada temporada, cuando terminó en segunda posición.

«¡Nos vemos en Aragón! Después de la operación en la clavícula, la evolución está siendo correcta y este jueves tengo que pasar el control médico final para recibir el visto bueno para competir», señaló el piloto murciano, que afrontará el fin de semana con cautela. «A partir de ahí, iremos paso a paso, sin presión, para completar el mejor fin de semana posible según las condiciones en las que nos vayamos encontrando», añadió.

Assen (Netherlands), 28/06/2026.- Maximo Quiles of Spain on his KTM celebrates the victory of the Moto3 race during the Motorcycling Grand Prix of the Netherlands at TT Circuit in Assen, the Netherlands, 28 June 2026. (Motociclismo, Países Bajos; Holanda, España) EFE/EPA/VINCENT JANNINK / VINCENT JANNINK / EFE

Su ausencia en Silverstone puso fin además a una destacada racha de 28 carreras consecutivas terminando en los puntos, récord histórico de Moto3. Quiles había superado las 22 pruebas seguidas puntuando que logró David Alonso, también con el Aspar Team, entre 2023 y 2024.

Pese a no participar en la carrera británica, el murciano conserva con comodidad el liderato del campeonato. Álvaro Carpe, segundo en Silverstone, es ahora su principal perseguidor, aunque continúa a 85 puntos. David Almansa ocupa la tercera plaza, a doce puntos de Carpe.