El Lorca Deportiva presenta sus credenciales

El Lorca Deportiva presentó sus credenciales ganando con galones en el campo del Collao al Alcoyano (1-2). Había ganas de ver al equipo lorquino enfrentarse a un rival de su categoría. El partido fue de todo menos amistoso.

Hubo mucha intensidad, duelos en los que saltaron chispas, acciones muy meritorias y expulsiones, lo que resultó muy entretenido para los aficionados.

En el Lorca no estuvieron por lesión Marc García y Talaverón. Entrenó antes del partido, pero no tuvo minutos el mexicano Alexander Kaiser, último en llegar.

El entrenador aguileño del Lorca, Sebas López, probó a Dani Pedrosa de enganche y este no decepcionó. Sebas no escondió a algunos jugadores que serán titulares el domingo 6 de septiembre ante el Elche Ilicitano.

Empezó avisando el Alcoyano, con un viejo conocido en el banquillo, Fran Alcoy. A los doce minutos, el mejor jugador local, Guillem, puso a prueba a Ernestas, quien sacó una mano prodigiosa.

A los veintiocho minutos se produjo una jugada desgraciada para el meta local, Zárraga. Recibió una cesión y, al despejar, el balón botó mal y entró en su portería.

Pese al accidentado tanto, el Lorca Deportiva lo estaba mereciendo.

Así terminó la primera parte. Los lorquinos, que vistieron de negro, estuvieron casi perfect casi perfectos en defensa, con Sergi y Asier en el centro, Carmona en la izquierda y el lorquino Alain como un puñal por la banda derecha.

Muy bien Kike Carrasco por la derecha; algo más flojo, Álex Peque, y muy batallador, Mateo Enríquez, en la parcela ancha. La gran noticia es el regreso de Álvaro Martínez, ya recuperado de su lesión, quien fue el pulmón del mediocampo mientras tuvo fuerzas.

Pedrosa sorprendió para bien en la mediapunta y, arriba, Naranjo, muy batallador, pero negado de cara al gol.

En la segunda mitad, el meta local Zárraga fue expulsado por derribar a Naranjo fuera del área. El Lorca dispuso de varias ocasiones para ampliar el marcador, pero no marcó hasta el minuto setenta y ocho. Carrerón de Kike Carrasco por la derecha, buen centro y Chus Ruiz estrenó su casillero goleador.

A falta de nueve minutos, fue expulsado de forma absurda el central lorquinista Cagigal. El penalti cometido lo ejecutó Álex Sánchez, poniendo incertidumbre en el marcador.

Buen test del equipo lorquino en el mejor partido de la pretemporada ante el Alcoyano, con el que volverá a enfrentarse en ese mismo campo en la jornada trece.

El sábado, ante el Real Murcia Imperial

El Lorca Deportiva terminará los partidos de pretemporada este sábado en el estadio Artés Carrasco, donde, a las ocho y media, se va a enfrentar al Real Murcia Imperial, con el Trofeo Alcalde de Lorca en juego. Los socios del club lorquino no pagarán. El precio es de diez euros.

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Se enfrentarán dos equipos que también se medirán en liga dentro de unas semanas, por lo que será otro test serio para ambos conjuntos a una semana de empezar la competición.