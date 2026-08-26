Fútbol
Jesús Carrillo vuelve al fútbol en el Águilas FC
El mediapunta convence a Adrián Hernández y firma por el cuadro blanquiazul
Comenzó a entrenar con el Águilas FC la pasada temporada, después de superar su grave lesión de rodilla: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que sufrió en enero de 2025 en el partido Yeclano-Ceuta y que le frustró una segunda vuelta de la campaña 2024-2025 en la que tenía puestas muchas ilusiones. Durante todos estos meses, bajo la disciplina del equipo costero, se ha vuelto a sentir futbolista. Jesús Carrillo ha vuelto a tener buenas sensaciones durante todo este proceso.
En la pretemporada ha disfrutado de minutos en los partidos que han disputado los blanquiazules, dejando señales de que ha recuperado su calidad: pases filtrados, servicios de gol y saques de falta ajustados a la escuadra. Iván Buigues le sacó un balón de la cruceta el pasado sábado. Todo ha sumado para que Adrián Hernández y Pedro Reverte hayan decidido confiar en Jesús Carrillo para que ocupe la última ficha sénior que le quedaba al equipo para esta temporada en la competición oficial. Una decisión que ha sido meditada.
El mediapunta, que jugó, entre otros equipos, en el citado Yeclano, además de Real Murcia, Cartagena, Numancia, Melilla o Castellón, es natural de Alcantarilla, en donde nació hace 27 años, y ya está disponible, tanto físicamente como federativamente, para que Adrián Hernández pueda contar con él desde este mismo momento.
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