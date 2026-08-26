FC Cartagena: Marcelo, lesionado en el Carabela, tres semanas fuera

Se resuelva o no a tiempo el asunto federativo, hay un jugador que no estará en Algeciras para el debut liguero del FC Cartagena. Marcelo, delantero brasileño y uno de los fichajes estratégicos del proyecto albinegro, se perderá el estreno del equipo de Íñigo Vélez.

El atacante está llamado a convertirse en la referencia del Cartagena y ya había dejado muestras de su olfato goleador. De hecho, firmó el único tanto de los suyos ante la Deportiva Minera, correspondiente al Carabela de Plata. Sin embargo, en una acción desafortunada durante la primera mitad de ese derbi acabó lesionado.

La ausencia de Marcelo supone una baja sensible para el primer compromiso y obliga al técnico a buscar alternativas en ataque. Siempre que el club consiga desbloquear su situación federativa, Marcos Moreno aparece como una de las opciones más naturales para ocupar la punta. También podrían entrar en la ecuación Ribeiro, aunque no sea un delantero centro puro, o Boston Billups.

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Íñigo Vélez deberá tomar ahora una decisión importante de cara a la visita al Nuevo Mirador. El entrenador ha podido trabajar durante la pretemporada con prácticamente toda la plantilla, con las excepciones de Ribeiro y Dacosta, pero la lesión de Marcelo le obliga a cambiar sus planes.