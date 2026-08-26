El FC Cartagena espera desbloquear los derechos federativos en las próximas horas

Víctor Alonso confirmó este miércoles la información adelantada ayer por La Opinión: los derechos federativos del FC Cartagena continúan bloqueados y el club todavía no ha podido tramitar las licencias que tiene pendientes. La entidad albinegra solo cuenta, por el momento, con las ocho fichas que logró introducir antes de que aparecieran las reclamaciones de Juan Nicolás y Miguel Prada, antiguos integrantes de los cuerpos técnicos del club, que volvieron a paralizar el procedimiento.

El director general del FC Cartagena explicó que la entidad realizó esta misma mañana, apenas unos minutos antes de su comparecencia, el último depósito necesario para tratar de levantar la suspensión. La documentación fue remitida inmediatamente a la Real Federación Española de Fútbol, aunque, en el momento de la rueda de prensa, el club todavía no había recibido la confirmación oficial de que el bloqueo hubiese quedado sin efecto.

«Creemos que ahora mismo está todo cumplimentado. El último depósito lo hemos hecho esta mañana, hace un ratito antes de la rueda de prensa, y se ha dado traslado a la Federación», señaló Alonso. El dirigente precisó que el Cartagena se encuentra ahora a la espera de que el organismo federativo comunique «el alzamiento de la suspensión de los derechos» para poder comenzar a introducir el resto de las licencias.

Por tanto, la situación todavía no está resuelta. Alonso confirmó que el club no ha podido añadir ninguna nueva ficha desde que se produjo el último bloqueo, por lo que continúan figurando únicamente las ocho que ya habían sido tramitadas. El Cartagena confía en recibir en las próximas horas la autorización federativa y completar después, en un espacio de tiempo muy reducido, todas las inscripciones necesarias para competir.

Víctor Alonso garantiza que las fichas estarán tramitadas

Pese a la carrera contrarreloj y a la cercanía del estreno liguero frente al Algeciras, el director general se mostró convencido de que el equipo podrá disponer de sus futbolistas. «Por premura de tiempo no será», aseguró. El problema, admitió, reside en que la delicada situación económica del club provoca que aparezcan nuevas obligaciones cuando parece que las anteriores ya han sido resueltas.

«Ahora, cuando suba, cada cinco minutos pasa un incendio nuevo y no sé lo que me puedo encontrar. Esa es la realidad», reconoció Alonso. Aun así, garantizó que la entidad hará todo lo necesario para completar el proceso: «De una manera u otra lo resolveremos. Tendremos que trabajar más de la cuenta, condensándolo todo en pocas horas, pero todas las licencias quedarán tramitadas».

La reaparición del bloqueo supone un nuevo contratiempo para una entidad que durante los últimos meses ha tenido que afrontar las denuncias ante la AFE, reclamaciones de antiguos trabajadores y proveedores y diferentes impedimentos administrativos. Alonso reconoció que recuperar la estabilidad no será una tarea inmediata porque el Cartagena arrastra «una deuda importante» difícil de asumir en una categoría con unos ingresos mucho más limitados que los del fútbol profesional.

«La situación es complicada y es una cuestión que no se va a arreglar en poco tiempo», advirtió. El objetivo de la nueva propiedad pasa por aislar al equipo de esos problemas y conseguir que la competición se desarrolle con la mayor normalidad posible. «Tenemos que poner de nuestra parte para que el día a día del club y del equipo sea lo más normal posible y para que esto no afecte a los jugadores ni a los partidos», añadió.

El concurso de acreedores no está sobre la mesa

Alonso descartó que el club contemple en estos momentos acogerse a un concurso voluntario de acreedores. El director general reconoció que se trata de una herramienta prevista para escenarios económicos críticos, pero insistió en que actualmente no forma parte de la hoja de ruta de la entidad.

«El concurso de acreedores no está encima de la mesa. Ahora mismo estamos ocupados en recuperar esa normalidad que nos permita competir», explicó. No obstante, evitó pronunciarse de forma tajante sobre lo que podría suceder en el futuro: «Es una herramienta que existe para situaciones concretas y críticas y a la que puedes acogerte. Hoy por hoy la solución del club no pasa por ahí. A medio o largo plazo no sé lo que podrá pasar».

El dirigente sí admitió la necesidad de encontrar una aportación económica que permita encauzar las cuentas. «Necesitamos algo, una inversión o alguna situación con la que esto se pueda reconducir, porque, si no, va a ser muy complejo», reconoció.

Una plaga de insectos destroza el césped

El director general también respondió a las críticas por el estado que presentó el Cartagonova durante el Trofeo Carabela de Plata. Alonso separó la situación del terreno de juego de las deficiencias observadas en otras zonas del estadio y explicó que el deterioro del césped se debe a una plaga de insectos agravada por las altas temperaturas.

«Ha habido una plaga de insectos debajo del césped que lo ha deteriorado y hemos aplicado los productos pertinentes para acabar con ella», indicó. Según el dirigente, el problema resulta más llamativo por el color marrón de algunas zonas que por el estado real de la superficie. «Puede estar muchísimo mejor, pero creo que la situación es más visual que real. El césped está marrón, pero no irregular», puntualizó.

Respecto al mantenimiento general del Cartagonova, Alonso defendió que el Ayuntamiento atiende los arreglos que le solicita el club. «El estadio va teniendo años y se van acometiendo actuaciones. Al menos, cuando nosotros trasladamos alguna cuestión, responden», afirmó. También negó que el recinto se encuentre en una situación crítica y animó a los aficionados a acudir a los partidos.

Traslado al Gómez Meseguer y dudas con el derbi

El cambio de la base de entrenamiento desde La Manga Club al Gómez Meseguer se realizará de manera progresiva. Alonso emplazó a la próxima semana para ofrecer todos los detalles, aunque confirmó que el traslado es inminente. «Todavía no podemos hacerlo, pero, en cuanto podamos, nos instalaremos», avanzó.

Sobre el derbi frente al Real Murcia, previsto inicialmente para el domingo 27 de septiembre a las 12:00, pero donde no hay nada oficial, Alonso señaló que la Policía Nacional no se ha dirigido directamente al Cartagena, aunque sí habría trasladado sus reparos a la Federación por las dificultades para garantizar la seguridad durante el desplazamiento de los aficionados visitantes.

El club está dispuesto a estudiar otra franja horaria que facilite el dispositivo, pero insiste en que el encuentro debe disputarse durante el fin de semana. «Nos abrimos a buscar la ventana que sea más óptima también desde el punto de vista de la seguridad, pero todo lo que no sea jugar en fin de semana nos causa un verdadero problema», manifestó.

Alonso también explicó que el Cartagena tuvo que romper el anterior contrato para la instalación de la U televisiva del Cartagonova porque era «inasumible» y «no era un buen acuerdo» para la entidad. El club ya ha firmado con un nuevo proveedor, aunque el sistema no estará disponible en los primeros encuentros como local. El objetivo sería estrenarlo en el derbi regional, si bien el director general reconoció que los plazos son muy ajustados.

La prioridad inmediata, en cualquier caso, continúa estando en los despachos. El Cartagena ha realizado el último pago, pero sigue esperando que la Federación levante formalmente la suspensión. Hasta que llegue esa comunicación, las licencias seguirán bloqueadas y el Efesé continuará contando únicamente con las ocho fichas que pudo tramitar antes del último contratiempo.