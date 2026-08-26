ElPozo Murcia pierde a Edu Sousa y Ligeiro por lesión

ElPozo Murcia Costa Cálida afrontará el inicio de la competición sin Ligeiro ni Edu Sousa. Las pruebas realizadas por el traumatólogo del club, Francisco Martínez, en el Hospital Mesa del Castillo confirmaron las lesiones de dos jugadores importantes en los planes de Josan González.

Ligeiro sufre una lesión meniscal en la rodilla izquierda y será intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Hospital Mesa del Castillo. El percance se produjo durante el primer amistoso de la pretemporada, disputado a domicilio frente al Peñíscola.

La baja supone un contratiempo para el conjunto murciano, que pierde velocidad y desequilibrio en ataque. El ala brasileño, de 23 años, llegó a ElPozo en el verano de 2025 procedente de Osasuna Magna, equipo con el que marcó diez goles en 26 encuentros. El internacional sub-21 con Brasil tiene contrato con la entidad charcutera hasta junio de 2028.

Por su parte, Edu Sousa presenta una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. El guardameta portugués es uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla y llegó a Murcia en la temporada 2023-24. Campeón del mundo y de Europa con Portugal, renovó con ElPozo hasta junio de 2027 después de superar los 50 partidos oficiales con el conjunto murciano.

ElPozo Murcia no ha aclarado tiempos de recuperación y ha indicado que la evolución de ambos jugadores determinará su regreso al trabajo con el grupo. Los dos serán baja en el estreno liguero, previsto para el 13 de septiembre en la pista del Noia.