Fútbol
Alonso Yoldi renueva con el Real Murcia hasta 2028
El centrocampista almeriense mantiene ficha con el Imperial esta temporada, aunque seguirá integrado en la dinámica del primer equipo
El Real Murcia ha cerrado la renovación de Alonso Yoldi Martín-Calpena hasta 2028. El futbolista almeriense afrontará su tercera temporada en la entidad y, pese a conservar ficha del Imperial durante el curso 2026/27, continuará trabajando en la dinámica de la primera plantilla.
Yoldi se ganó esa oportunidad durante la pasada campaña. Debutó en Primera Federación el 11 de marzo frente al Marbella y terminó participando en seis encuentros con el primer equipo, cinco de ellos como titular. Su aparición aportó una alternativa en la medular durante un tramo especialmente complicado para el conjunto grana.
El mediocentro también fue una pieza importante en el histórico ascenso del Imperial a Segunda Federación. Disputó 29 partidos con el filial —23 como titular— y marcó tres goles, consolidándose como uno de sus futbolistas más destacados por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para organizar desde la zona central.
Nacido en Aguadulce en 2004, Yoldi llegó al Real Murcia en el verano de 2024 procedente del Alcorcón B, después de pasar por la cantera del Villarreal. Su renovación asegura la continuidad de uno de los jóvenes que más terreno ganó dentro de la estructura grana la pasada temporada y que ahora buscará hacerse un hueco estable en el primer equipo.
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