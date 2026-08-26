Alejandro Gómez, sobre DeJulius: "El tema del 'número 5' lo llevan nuestros abogados"

El UCAM Murcia CB ya ha comenzado su puesta a punto. Después de pasar los tradicionales reconocimientos médicos y pruebas de esfuerzo, el conjunto universitario ha dado el pistoletazo de salida a la pretemporada en las instalaciones del CAR de Los Narejos. Será en este escenario donde se concentre durante los primeros días de trabajo, aunque con algunas ausencias.

Y es que el entrenador Sito Alonso no contará con la totalidad de su plantilla hasta la próxima semana, cuando se incorporen los jugadores internacionales que están disputando las Ventanas FIBA con sus respectivas selecciones.

Los bases Juani Marcos (Argentina) y Souley Boum (Guinea), el alero Sander Raieste (Estonia) y los ala-pívots Marcis Steinbergs (Letonia) y Toni Nakic (Croacia) son los seis jugadores del UCAM Murcia que comenzarán a trabajar unos días más tarde a las órdenes del técnico universitario. Tampoco se encuentra el base David DeJulius, quien a mediados de julio estalló su situación al comunicar su intención de no cumplir el contrato firmado hasta 2028 durante la pasada temporada para así poder incorporarse al Besiktas turco.

Howard Sant-Roos y Kaiser Gates, del UCAM Murcia, en el entrenamiento del CAR de Los Narejos. / Iván Urquízar

"El tema del 'número 5' es un asunto que llevan nuestros abogados. A nivel personal estoy muy decepcionado por la actitud del jugador y sus agentes, pero no puedo entrar en detalles porque es un tema que está judicializado. Lo único que tenemos que hacer es defender nuestros intereses en todos los sitios que se puedan", ha asegurado Alejandro Gómez en la vuelta del UCAM Murcia a los entrenamientos.

Parafraseando a Sito Alonso, cuando el técnico se refirió de esta forma al base Breein Tyree tras la semifinal de la FIBA Europe Cup ante el PAOK de Salónica la temporada pasada, en una misma comparecencia de prensa en la que ensalzó la profesionalidad de David DeJulius, que para entonces ya hacía un mes que había alcanzado el nuevo acuerdo con el UCAM, Alejandro Gómez trató de no mecionar al jugador norteamericano. De hecho, DeJulius ya se encuentra realizando la pretemporada con el conjunto turco y para poder jugar con su nuevo equipo primero deberán pronunciarse los tribunales.

DeJulius, en el reconocimiento médico con el Besiktas. / | BESIKTAS

"Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos a estas alturas, como siempre sucede. Pero lo que me queda por ver es cómo se han reforzado el resto de equipos, porque tal y como está el panorama del baloncesto actual te entra una carga más de responsabilidad para intentar hacer las cosas todavía mejor y trabajar todavía más, poruqe lo que viene es un reto apasionante. Eso sí, en ilusión y ganas nadie nos va a ganar", añadió Alejandro Gómez ante los medios de comunicación.

Jean-Marc Pansa, uno de los fichajes del UCAM Murcia, durante el entrenamiento. / Iván Urquízar

El CAR de Los Narejos, la nueva sede universitaria

A su vez, el UCAM Murcia escenificó este miércoles nuevo acuerdo de colaboración que permitirá al club incorporar el centro a su estructura deportiva y convertirlo en un espacio de referencia para la preparación del primer equipo y el desarrollo de sus jóvenes talentos. El acuerdo tiene como uno de sus principales ejes al equipo U22, que tendrá en el CAR de la Región de Murcia su nueva casa. Sus jugadores residirán y entrenarán durante la temporada en el centro y también disputarán también en su pista sus encuentros como locales.

La plantilla del UCAM Murcia durante el entrenamiento de este miércoles en el CAR de Los Narejos. / Iván Urquízar

"Esto es nuestra Masía, nuestro Valdebebas. Es el sitio donde vamos a mimar y cuidar a lo mejor del futuro del baloncesto de la Región de Murcia, con unas instalaciones espectaculares", añadió Alejandro Gómez. "Esta es la casa donde empieza el camino. Dentro de unos años, cuando pasen a la primera plantilla, mirarán hacia atrás y se darán cuenta de que el CAR Región de Murcia fue el inicio de ese camino hacia el deporte profesional", afirmó Fran Sánchez, director general de Deportes.