El Real Murcia recupera la vía argentina más de veinte años después

El Real Murcia vuelve a tender un puente con Argentina. El acuerdo alcanzado con Sacachispas Fútbol Club permitirá a la entidad grana establecer un radar permanente en uno de los mercados que más jugadores ha aportado a su historia. La alianza se centrará en la detección y el seguimiento de jóvenes talentos, el intercambio de información y la posible organización de una visoria anual.

El alcance del convenio es, por ahora, limitado. Sacachispas no será filial del Murcia, no existe exclusividad ni se establecen derechos preferentes sobre futbolistas. Se trata de una herramienta para acceder a información directa y anticiparse en la observación de jugadores con menor exposición.

Fundado en 1948 y vinculado al barrio bonaerense de Villa Soldati, Sacachispas ha desarrollado buena parte de su trayectoria en las categorías de ascenso. Actualmente compite en Primera C y aporta un conocimiento cercano de un mercado con futbolistas accesibles y necesitados de oportunidades.

La operación recupera una ruta que tuvo especial actividad a comienzos de este siglo. La relación con Almagro facilitó las llegadas de Luis Tonelotto, Alejandro Meloño, Diego Figueroa, Francisco Maciel, Sebastián Carrera y José Luis Acciari. Este último se convirtió en el gran legado de aquella conexión. Su gol contra el Levante, el 1 de junio de 2003, devolvió al Murcia a Primera División catorce años después.

Argentina es, además, el país extranjero que más jugadores ha proporcionado al club grana. Por sus filas han pasado futbolistas como Mario Husillos, Blas Giunta, José Luis Brown, Juan Eduardo Esnáider, Nicolás Tagliafico o Marcos Mauro.

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La alianza con Sacachispas encaja en la estrategia internacional impulsada por el Real Murcia. A diferencia de la antigua vía de Almagro, esta nueva conexión no trae fichajes inmediatos, sino informes, seguimiento e intercambio de conocimiento. Veintiséis años después, el club vuelve a abrir una puerta en un territorio estrechamente ligado a su historia.n