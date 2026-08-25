El FC Cartagena, otra vez bloqueado por dos deudas más de Belmonte

El optimismo apenas ha durado unas horas en el FC Cartagena. Cuando la entidad albinegra parecía haber dejado encarrilada la recuperación de sus derechos federativos después de solventar varios pagos y trámites pendientes, dos nuevas reclamaciones han devuelto la incertidumbre al Cartagonova. Los expedientes de Juan Nicolás Bueno y Miguel Prada, ambos integrantes de cuerpos técnicos de temporadas anteriores, impiden por ahora al club albinegro inscribir a sus nuevos jugadores.

El Cartagena ha afrontado en los últimos días distintas cantidades pendientes y ha logrado cerrar algunos de los asuntos que mantenían paralizada su actividad federativa. Sin embargo, la conclusión de que únicamente faltaba el visto bueno administrativo de la RFEF resultó precipitada. El bloqueo continúa activo y obliga al club a seguir negociando contrarreloj.

Según ha podido saber este periódico, uno de los obstáculos corresponde a Juan Nicolás Bueno, segundo entrenador y preparador físico del filial albinegro durante la temporada 2022-23. El técnico reclama una cantidad en concepto de prima que figuraba en su contrato y que no fue abonada por la directiva que entonces encabezaba Paco Belmonte. Fuentes conocedoras del expediente sostienen que aquel compromiso contractual estaba expresamente recogido y que la anterior presidencia decidió no hacer frente. Tres años después, la reclamación reaparece con consecuencias directas para el presente deportivo del Cartagena y se convierte en otra de las cargas heredadas que debe asumir la actual propiedad.

Juan Nicolás se incorporó aquel verano al cuerpo técnico de Pepe Aguilar en el Cartagena B, en el que ejerció como ayudante y preparador físico. Era su segunda etapa en la entidad, después de haber trabajado anteriormente en la parcela física del primer equipo durante los ciclos de Víctor Fernández y Alberto Monteagudo.

Un expediente distinto al de Rey

El segundo frente tiene como protagonista a Miguel Prada, quien ejerció como segundo entrenador de Javi Rey durante la pasada temporada. Su caso es independiente del procedimiento abierto por el técnico gallego, pese a que ambos formaron parte del mismo cuerpo técnico. El Cartagena ha solucionado las cantidades que mantenía pendientes con Javi Rey, incluidas las derivadas del proceso judicial y sus intereses, pero todavía debe atender el expediente de su ayudante. En este caso, al club albinegro se le exige depositar la cantidad reclamada mientras las partes intentan alcanzar un acuerdo. Esa consignación resulta indispensable para desactivar el bloqueo federativo, aunque la resolución económica definitiva pueda quedar pendiente de una negociación posterior.

La aparición de este expediente explica por qué el Cartagena todavía no ha llegado al final del procedimiento. Mientras no queden garantizadas las cantidades reclamadas por Juan Nicolás y Prada y la Federación comunique formalmente el levantamiento de la suspensión, los fichajes seguirán sin poder ser inscritos.