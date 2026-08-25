Carlos Alcaraz vence y se divierte con Serena Williams en su regreso tras cuatro meses de baja

El tenista murciano Carlos Alcaraz regresó a las pistas tras cuatro meses de baja con un triunfo en un partido de dobles mixto junto a una leyenda como la estadounidense Serena Williams en un duelo espectacular donde ambos se divirtieron. Contra pronóstico, porque enfrente tenían a un dúo campeón de torneos de Grand Slam por parejas, lograron la clasificación para cuartos de final del US Open en un choque donde se vio en un buen momento de forma al de El Palmar pese a su larga inactividad.

Carlos Alcaraz y Serena Williams, durante el partido de dobles mixto en el US Open / US Open

Pese a que habían llegado desde la fase previa, la australiana Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool son especialistas en dobles. De hecho, Routliffe fue campeona del US Open 2025 femenino junto a Gabriela Dabrowski, y Glasspool ganó Wimbledon 2025 masculino junto a Julian Cash. Por tanto, duros rivales para el estreno. Y el partido no comenzó bien, porque Alcaraz, que arrancó cometiendo una doble falta, y Williams sufrieron una rotura en el primer juego -en este torneo de dobles mixto se disputan los sets a cuatro juegos- y se vieron 0-2 abajo. Empezó a coger ritmo el dúo murciano-estadounidense en el tercer juego para inaugurar el marcador, conservando el servicio en el siguiente y logrando el primer ‘break’ tras salvar antes dos bolas de set.

Entre risas y comentarios de complicidad en los descansos, fueron ganando confianza Alcaraz y Williams, una veterana con 44 años que el próximo 26 de septiembre cumplirá 45. Con su saque y 3-3 en el marcador, la estadounidense sacó a relucir esa calidad que le llevó a conquistar 23 títulos de Grand Slam, aunque el último de ellos fue en el Abierto de Australia de 2017. Con dos saques directos y forzando un mal resto de Glasspool, se pusieron 4-3, remontando ese 1-3 que hacía presagiar un triunfo fácil de la australiana y el inglés. La reacción se confirmó con Routliffe al saque, donde tanto Williams, con un gran resto a los pies, como Alcaraz, que cerró la manga con una derecha cruzada a la línea de fondo, se vinieron arriba para firmar un 5-3 que les ponía a un paso de entrar en la ronda de cuartos de final.

Alcaraz empezó mandando en el segundo set con su potente servicio y puso el 1-0 en el marcador. El murciano se sentía cada vez más cómodo sobre la pista Arthur Ashe, donde ya ha conquistado en dos ocasiones el US Open a nivel individual. Y en un santiamén, tras otra rotura de servicio, lograron el 2-0 para encarrilar así la victoria.

Llegó el turno del saque de Williams y llegó también el séptimo juego consecutivo ganado por la estadounidense y el murciano, que puso el 3-0 con una dejada en la red a la que no pudo llegar Glasspool.

El show alcanzó su punto álgido en el cuarto juego, donde Alcaraz, tirándose en plancha en la red, salvó una bola para después rematar con una volea. El público se puso en pie, enfervorizado por lo que había visto sobre la Arthur Ashe, uno de esos puntos que se repiten una y otra vez en las redes sociales. Pero aún quedaba más espectáculo. Williams, con un paralelo al resto, forzó la primera bola de partido. La cinta impidió posteriormente que cerrara el partido, sumando el primer juego de la segunda manga Routliffe y Glasspool.

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La sentencia llegó con Alcaraz al saque. El murciano, a un gran nivel físico, no dio opción a sus oponentes, que se quedaron en blanco, cerrando así la victoria.