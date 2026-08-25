Ariana Geerlings prolonga su racha tras un año lesionada

Hace poco más de un año, la granadina de nacimiento y murciana de adopción Ariana Geerlings, sufrió una grave lesión durante el torneo W100 de Gran Canaria. El pasado mes de julio volvió a la competición tras una dura rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Y su vuelta a las pistas no ha podido ser más exitosa, ya que ha ganado tres de los cuatro torneos que ha disputado y solo ha sufrido una derrota en diecisiete partidos.

Geerlings, que está entrenada por el alicantino José Francisco Vidal y pertenece al Real Murcia Club de Tenis, reapareció el pasado 14 de julio en un torneo en Serbia, donde cayó en primera ronda contra la también española Lucía Natal Gómez. Perdió en tres sets, pero ya dio muestras de que estaba preparada para volver a dar guerra. Una semana después, en el mismo escenario, Kursumlijska Banja, se hizo con el título cediendo un solo set en todo el campeonato. La racha continuó en el tercer torneo consecutivo celebrado en la misma ciudad serbia, esta vez con una aplastante superioridad, puesto que no perdió ni una sola manga y solo cedió veinte juegos, logrando un doble 6-0 en cuartos de final ante la rusa Mariia Masiianskaia y derrotando en la final a la danesa Rebecca Munk Mortensen por 6-0 y 6-4.

Ariana Geerlings, con su trofeo en Serbia. | RFET / RFET

La pasada semana, en un torneo de categoría superior, un W35, la granadina afincada en Murcia logró su tercer título consecutivo. Esta vez fue en Cravocia (Polonia), donde tras superar la ronda previa, se plantó en la final, donde gano a la eslovena Dalila Jakupovic por 6-4 y 6-3. Solo en cuartos de final perdió un set.

La racha de dieciséis victorias consecutivas ha permitido a Geerlings, que llegó a estar en el puesto 293 de la ATP antes de su lesión, ascender hasta el 904 tras perder el ranking. Y esta semana tiene una nueva oportunidad de seguir escalando, esta vez en un torneo de mayor categoría, un W75, que se disputa en Bytom (Polonia), en tierra batida, donde debutará ante la francesa Chloe Paquet.