STV Roldán y LBTL Alcantarilla se disputan la Copa Presidente

Ya es un clásico. El enfrentamiento entre el STV Roldán y LBTL Alcantarilla vuelve a repetirse por quinto año consecutivo en la final de la Copa Presidente FFRM femenina. No es casualidad, ya que estos dos son los conjuntos más destacados del fútbol sala femenino de nuestra tierra, militando en la Primera División Iberdrola como únicas representantes de la Región de Murcia en la máxima categoría. Un año más volverán a verse las caras antes de comenzar la temporada en el torneo organizado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia.

La final de este año se juega mañana sábado 22 de agosto a las 19.00 horas de la tarde. Los equipos contendientes pelearán en el parquet del Pabellón La Aceña, en Mazarrón, por hacerse con el título de la Copa Presidente.

Llegan los equipos con cambios en sus plantillas. Este verano, las directivas han hecho los deberes para asegurar el mejor equipo posible en cada uno de los casos. En el STV Roldán sólo hay un fichaje y no está en el 40 por 20, sino en el banquillo. Íñigo Martínez coge las riendas del cuadro roldalense para sustituir a Kilial Belmonte. Además, también se marcha la portera María Valsera y la máxima goleadora del equipo, Mariángeles Villa, que ficha precisamente por el LBTL Alcantarilla.

El STV Roldán ha centrado su trabajo en las renovaciones: hasta dieciséis jugadoras continúan: Mayte Mateo, Almudena Pagán (Portera), Cristina García (Portera), Laura Fernández, Andrea Marín, Eva González, Rocío Gómez, María Valverde, Ceci Zarzuela, Bárbara Gama, Alba Gandía, Ángela Górriz, Carmen García, Eva Ardil, Judit Gómez y Daniela Martínez (Portera).

Entre las principales novedades del LBTL Alcantarilla destacan las altas de Blanca Gómez, procedente del CD Chiloeches, y Rocío Molina, que llega desde Guadalcacín FSF. A ellas se suman María, Carmen y Ana Maldonado, procedentes del Granada FS, además de la mencionada Mariángeles Villa. En el banquillo también habrá cambio de rumbo con la llegada de Juan Alcaraz, procedente de ElPozo Ciudad de Murcia, que asumirá las funciones de entrenador sustituyendo a Joaquín Peñaranda. También ha habido siete bajas de jugadoras.

Este torneo, que se celebra también en modalidad masculina, se disputa desde hace dieciséis años con equipos femeninos. Habitualmente a partido único, la Copa Presidente ha tenido numerosos participantes como el desaparecido FSF UCAM Murcia, el UCAM ElPozo Murcia, el Roldán o el Alcantarilla. Desde que comenzó a jugarse en 2010, sólo ha tenido dos excepciones: no se jugó en 2020 ni en 2021 debido a la pandemia por COVID.

Las últimas cuatro ediciones han tenido idéntica final. STV Roldán contra LBTL Alcantarilla. Dos ganadores en cada una de ellas. La de 2022, la primera en la que se midieron cara a cara en esta serie, se la llevó el cuadro roldalense. La de 2023 fue la primera que ganó el equipo alcantarillero en penaltis. En 2024 venció de nuevo el STV Roldán por 4 a 3 y en 2025 se llevó el gato al agua de nuevo el Alcantarilla. Hay un precedente, en 2019, cuando el entonces Jimbee Roldán se impuso al Futsal Alcantarilla por 4 a 1.

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El conjunto alcantarillero suma únicamente los dos títulos en los que ha vencido al STV Roldán. Las roldalenses, por su parte, tienen en sus vitrinas ocho trofeos de ediciones anteriores.