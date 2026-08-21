El Real Murcia quiere estar en una Copa Federación de históricos

El Real Murcia está a una victoria de entrar en el verdadero embudo de la Copa Federación. Después de eliminar al Mazarrón y superar al UCAM en los penaltis, el equipo de Sergi Guilló disputará este domingo ante el Cotillas, en la Nueva Condomina a las 20:30 a falta de oficialidad, la final autonómica. Si la gana, será el representante murciano en una fase nacional que tiene una recompensa mayor que el propio trofeo: volver a la Copa del Rey. A partir de ahí, la cuenta es sencilla. Tres eliminatorias, tres victorias y billete copero.

La fase nacional la disputan 32 equipos. Doce acceden directamente por su clasificación de la pasada temporada —cinco de Segunda Federación y siete de Tercera— y los otros veinte llegan desde las fases territoriales. La RFEF los divide en cuatro bloques de ocho clubes atendiendo a criterios de proximidad geográfica. Dentro de cada cuadro se juegan dieciseisavos, octavos y cuartos de final, siempre a partido único. El vencedor de cada uno de esos cuatro caminos llega a semifinales y, en ese instante, consigue una de las cuatro plazas reservadas a la Copa Federación en la Copa del Rey. Para el Real Murcia, por tanto, el objetivo no es llegar a la final de la Copa Federación: es alcanzar la semifinal. Lo que ocurra después servirá para decidir el título.

Andalucía o el Mediterráneo

La gran incógnita es en qué bloque meterá la Federación al representante murciano. La RFEF todavía debe publicar la circular que concreta su composición, así que cualquier reparto previo es una proyección. Pero el mapa deja dos escenarios especialmente lógicos. El primero sería un bloque sur puro: cinco andaluces, el representante de Ceuta, el de Melilla y el campeón de la Región de Murcia. Esos cinco andaluces salen de tres clasificados directos —Recreativo de Huelva, Motril y Dos Hermanas— y de los dos equipos que obtengan plaza a través de la Copa RFAF andaluza. Ocho equipos exactos.

La segunda posibilidad es que Castilla-La Mancha ocupe esa octava plaza del bloque meridional y que Murcia viaje hacia el este. Ahí aparece otro grupo de ocho casi natural: Terrassa, Badalona, Atlético Saguntino y Orihuela, ya clasificados por méritos ligueros, más los representantes territoriales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y el propio campeón murciano. Es un reparto coherente con precedentes recientes: Murcia puede quedar orientado hacia Andalucía y el norte de África o integrado en un eje mediterráneo. Hasta que la RFEF publique la distribución oficial, las dos vías son posibilidades, no un cuadro definitivo.

Clubes ilustres en la pelea

Los nombres ya clasificados muestran además el nivel y el aroma de la competición. Están el Recreativo de Huelva, el Decano; el Terrassa; y el Orihuela. También Salamanca UDS, Sestao River o Compostela. Son escudos reconocibles, equipos curtidos en categorías nacionales y campos incómodos, pero la categoría y el presupuesto colocarían al Murcia, si cumple primero ante el Cotillas, entre los clubes con mayor obligación de recorrer esas tres rondas.

El Cacereño es otro nombre especialmente interesante. El conjunto extremeño, que esta temporada milita en Primera Federación, se proclamó campeón autonómico después de derrotar al Villanovense en los penaltis y ya tiene sitio en la fase nacional. Para el Real Murcia hay una lectura favorable: por lógica geográfica, todo apunta a que el Cacereño quedará encuadrado en la zona occidental y no junto al representante murciano. No puede darse por seguro hasta que aparezca la circular, pero su probable ausencia haría, sobre el papel, algo más amable el bloque que le toque al cuadro grana. Conviene precisar que todavía no puede asegurarse que vaya a ser el único Primera Federación de toda la fase nacional, porque quedan plazas territoriales por resolver y el propio cuadro grana, si se clasifica, también pertenece a esa categoría.

Eso no convierte el camino en sencillo. La Copa Federación castiga el error mucho más que una Liga: un viaje, un campo pequeño, una acción a balón parado o una tanda de penaltis pueden borrar en una noche la diferencia de categoría. Pero el premio justifica el riesgo. El Real Murcia sabe, además, lo que significa esta competición: fue campeón nacional en 2019, después de imponerse al Tudelano en la final.

La hoja de ruta cabe en una frase. Primero, ganar al Cotillas y entrar en la fase nacional. Después, sobrevivir a tres partidos: dieciseisavos, octavos y cuartos. Si el Real Murcia llega a semifinales de la Copa Federación, habrá regresado a la Copa del Rey. El título puede esperar; la verdadera final está en el duelo de cuartos de final que otorga el billete al torneo del KO.