El Real Murcia y el Cotillas se reparten la taquilla de la final

Real Murcia y Cotillas CD compartirán a partes iguales la recaudación de la final autonómica de la Copa Federación. Cada club recibirá el 50% del dinero obtenido por la venta de entradas para el encuentro de este domingo, una medida acordada después de que el partido haya sido trasladado a Nueva Condomina y que permitirá al modesto conjunto de Las Torres de Cotillas beneficiarse también de la mayor capacidad de convocatoria de la afición grana.

Esta fórmula constituye la principal novedad de la organización del choque. Aunque se jugará en el campo del Real Murcia, el Cotillas mantendrá oficialmente su condición de equipo local, mientras que el conjunto dirigido por Sergi Guilló ejercerá como visitante. La recaudación, sin embargo, no quedará únicamente en manos del club local, sino que será dividida al 50% entre las dos entidades.

La final comenzará a las 20:30 el domingo y las entradas tendrán un precio único de 10 euros. Está previsto que las localidades salgan a la venta a través de la plataforma Compralaentrada. Los sectores habilitados inicialmente serán el fondo sur y la tribuna preferente del feudo grana

Los abonados del Real Murcia también tendrán que adquirir su localidad. El encuentro no está incluido en el carné de la temporada 2026-2027 porque el equipo grana compite como visitante y la organización del partido corresponde al Cotillas. De este modo, todos los aficionados que quieran presenciar la final deberán pasar por taquilla, una circunstancia que incrementará el impacto económico del reparto acordado por los clubes.

El precio de las entradas se justifica porque el conjunto murcianista cede la instalación y se encarga de poner el personal de seguridad, mientras que el cuadro torreño carga con los gastos del evento. Ambos clubes buscan que este choque sea beneficioso también en lo económico.

La confirmación del escenario ratifica el cambio de ubicación adelantado por esta redacción el pasado miércoles por la noche. Aunque desde Las Torres de Cotillas existía interés en albergar la cita coincidiendo con las fiestas del municipio, finalmente se ha impuesto la opción de Nueva Condomina por su capacidad, sus accesos y sus mejores condiciones organizativas y de seguridad.

En el plano deportivo, el encuentro decidirá el campeón regional y el representante murciano en la fase nacional de la Copa Federación. El Real Murcia parte como favorito por su condición de equipo de Primera Federación, pero el Cotillas afronta la cita después de completar un torneo impecable y con el aliciente de disputar una final en el principal estadio de la Región. La recaudación compartida permitirá que la fiesta tenga también un beneficio común.