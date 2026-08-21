Javier Hernández: «El objetivo siempre es ascender. Esto es el Cartagena»

Javier Hernández, director deportivo del FC Cartagena, analiza la nueva temporada al frente de la planificación deportiva del club albinegro. Además de valorar la composición de la plantilla que ha construido, Hernández habla del objetivo del equipo, de la apuesta por la cantera y de la relación del club con la afición y el fútbol de Cartagena. Pese a la desconfianza generalizada en el ambiente, en el seno de la entidad muestran seguridad y convicción.

Comienza una nueva temporada, la primera desde el inicio para la nueva directiva. ¿Qué significa para vosotros empezar este proyecto?

Al final, somos nosotros, con Alejandro [Arribas] junto al entrenador, Iñigo, y la comisión deportiva, quienes hemos armado el equipo con los jugadores que hemos visto y hemos querido traer. Empezamos a trabajar en ello desde febrero o marzo, cuando llegamos aquí y realizamos las cinco incorporaciones del mercado de invierno. A partir de ahí continuamos con el trabajo de los ojeadores que tenemos fuera. Ahora nos toca arrancar nuestro propio proyecto y ver qué ocurre con los jugadores que hemos incorporado. Queremos cambiar un poco la idea, apostar por más gente joven y mezclarla con jugadores veteranos. Sobre todo, queremos formar una base de futuro.

¿Sientes cierta responsabilidad de que se cumpla el objetivo?

Tengo seguridad. Estoy seguro de que va a salir. El grupo es increíble, es como una familia. Los partidos de pretemporada nos sirven de preparación y les están pegando por todos los lados. El equipo lleva mucha carga física. De momento estamos bien y estamos contentos.

Hablemos claro. ¿Cuál es el objetivo de este grupo

Ascender. Siempre es ascender. Si no puede ser, entonces iremos al play off, pero el primer objetivo es el ascenso. Esto es el Cartagena y tenemos que ir a ascender. Lo tenemos claro.

¿Qué diferencias tiene este equipo con respecto al de la temporada pasada?

Hemos cambiado jugadores y también al entrenador. Es lo más importante. Hemos arrancado con jugadores diferentes que tienentro perfil más adaptado al entrenador que tenemos ahora, que es Iñigo. Antes estaba Javi Rey y ahora está Iñigo.

¿Qué prioridad había en conservar a los jugadores que ya formaban parte de la plantilla, tanto a nivel futbolístico como a nivel económico?

Toda. Nuestra base era esa. Solo nos ha fallado uno de los jugadores que queríamos, porque ha sido imposible. Le mando un abrazo a Yanis. Los demás han continuado todos. Eran los que queríamos y son los que están. También hemos renovado el equipo porque los jugadores que estaban cedidos ya no los teníamos. Queríamos conseguir precisamente eso. A veces no te queda otra que tener alguna cesión, pero hemos conseguido no tener ninguna.

En ese sentido, ¿estáis satisfechos con el trabajo realizado en los fichajes?

Sí. Son los jugadores que queríamos. Podía haber algún detalle o uno o dos jugadores más que nos hubieran gustado, pero son los que queríamos. Ajenjo, Clavería, Marcos, Richarte, Abdel Lah, la recuperación de Luca Lohr, Corral… Todos eran nuestras primeras opciones.

No has mencionado a Toni Villa.

No lo he mencionado porque Toni no necesita ni mencionarse. Toni es Toni y ya está. Cuando apareció la posibilidad de ficharlo, no hubo discusión. Realmente no hicimos un trabajo previo con Toni Villa. Fue una oportunidad que se nos presentó y era imposible decir que no. Con los demásjugadores sí había un trabajo detrás. Toni Villa apareció y era imposible negarse.

Has hablado de la mezcla de experiencia y juventud. Jugadores como Pablo de Blasis, Jean Jules o Benito Ramírez, ¿están llamados a marcar la diferencia y asumir responsabilidad dentro del vestuario?

Si ves la línea defensiva, quitando a Nacho, tenemos jugadores de 26, 25, 23 y 22 años. Nacho, Pablo, Toni, Benito o Clavería son los que tienen alrededor de 30 años. Los demás están por debajo de los 28. Ellos son los que llevan el vestuario y el equipo. Además, jugadores que ya llevan tiempo aquí, como Rubén Serrano, Imanol, Perejón o Marc Jurado, también aprietan mucho.

Habéis mencionado en varias ocasiones que los jóvenes de la cantera tienen las puertas abiertas. ¿Qué tiene que hacer realmente un canterano para llegar al primer equipo?

Los canteranos van a tener oportunidades, como ya las han tenido. Si vemos que a alguno todavía le falta un poco de madurez, lo ideal es empezar a trabajar en sus recursos. Nos hemos encontrado con que Paco [Egea] se ha dejado la vida trabajando prácticamente solo y sin recursos. Para potenciar la cantera y conseguir que salgan jugadores hay que trabajar desde abajo. Esa es la idea a largo plazo que vamos a desarrollar. Los jugadores empezarán a salir, pero llevamos seis meses trabajando con la cantera. No llevábamos más tiempo.

¿La situación económica del Cartagena ha limitado las opciones de la dirección deportiva o no se ha notado?

Nada. Los jugadores que queríamos son los que están.

¿Qué le pides a Iñigo para esta temporada?

Que siga siendo como es: un entrenador normal. Le da criterio a las cosas y es muy cercano a todos los empleados del club, no solo a los jugadores. También a los trabajadores de la cantera. Va a ver partidos de la cantera y eso es lo que queríamos: un entrenador involucrado también con la ciudad.

¿Qué equipo quiere ver la directiva?

Un equipo sólido, que haga daño y, sobre todo, que tenga solidez. Queremos mantener la solidez defensiva del año pasado y, a partir de ahí, empezar a generar cosas. Queremos un equipo que, cuando vayas a cualquier campo, haga pensar al rival: «Estos son difíciles, estos van a ganar». Eso es lo que buscamos.

¿Qué club queréis construir?

Queremos que el club vaya creciendo y tirando hacia arriba en todos los ámbitos: social, económico y deportivo. También estamos involucrados con la cantera. Yo voy a ver sus partidos e Iñigo también. Para mí, todo forma parte de un mismo hilo conductor. No hay separación. En el aspecto social queremos acercarnos también a los clubes de Cartagena. Antes no existía esa relación y ahora hemos empezado a trabajar con el Cartagena FC, tenemos una muy buena relación con la Minera y también con el CD Mediterráneo. Tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Queremos que Cartagena se ponga en el mapa futbolístico como tiene que estar y como se merece su afición.

Y, por último, una pregunta para la gente. ¿Por qué tiene que confiar el cartagenerismo en este proyecto?

Es muy fácil. A mí me pueden preguntar y hablar cuando quieran. Yo nunca le voy a negar la palabra a nadie. Ya se lo he transmitido a Edu [Noguera], el presidente de las Peñas, y a cualquiera que se acerca: que den su opinión y nos digan qué podemos hacer. El club es un club abierto a sus socios. Aunque tenga un dueño, es un club de sus socios y todo el mundo puede opinar para tratar de mejorar. Cuando la gente vea que el tema económico se va a arreglar y que los resultados van a ir hacia arriba, estará apoyando. Perdamos o ganemos, la gente va a estar ahí y sabe que puede opinar cuando quiera. No tengo ningún problema en que me paren por la calle y me den su opinión. Yo les daré la mía y hablaremos.