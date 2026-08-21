Fútbol
El FC Cartagena abre el capítulo de salidas cediendo a Caye al Linares
El canterano albinegro sale a préstamo para jugar en Segunda RFEF hasta final de temporada
Se abre el capítulo de salidas en el FC Cartagena. La primera ha sido la de Cayetano Cancela ‘Caye’, uno de los canteranos que se había ganado un lugar en el equipo tras la pasada temporada. El delantero había sido anunciado como jugador del primer equipo, pero la confección de la plantilla le obliga a salir para seguir creciendo. Jugará en Segunda RFEF con el Linares Deportivo.
El club ha anunciado la cesión a través de un comunicado oficial en el que desea suerte al punta. “Acuerdo con el Linares Deportivo para la cesión de Caye. El delantero albinegro jugará cedido hasta final de temporada en el conjunto de Linarejos. Mucha suerte, Caye”.
Caye, que tiene 21 años de edad, renovó recientemente con el conjunto albinegro hasta 2029. El delantero buscará ganar experiencia en un equipo de inferior categoria. Jacobo Cayetano Cancela López llegó al club albinegro en 2024 procedente del Albacete juvenil. Con el filial, en Tercera División, marcó la pasada campaña ocho goles y llegó a debutar en Primera RFEF.
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