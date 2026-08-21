Carlos Alcaraz acelera su puesta a punto entrenando con Holger Rune

Tras anunciar su esperada reaparición, Carlos Alcaraz ha entrenado una jornada más en la Real Sociedad Club de Campo junto a Holger Rune. El tenista murciano continúa con su puesta a punto para el US Open, que se celebrará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre. El de El Palmar, en su vuelta a la competición desde que el pasado mes de abril se vio obligado a parar por una lesión de muñeca, defenderá el título que alcanzó el año pasado. Durante toda la semana ha intensificado el trabajo teniendo como compañero a un Rune que lleva desde octubre de baja por una lesión en el Aquiles.

Carlos Alcaraz y Holger Rune, en la Real Sociedad Club de Campo / ATP

El pupilo de Samuel López, que viajará próximamente a Nueva York para aclimatarse a las pistas donde se disputará el último Grand Slam del año, está demostrando estar ya a un nivel óptimo. El primer objetivo en Estados Unidos es coger el ritmo de competición en una superficie de la más rápidas del circuito donde ya ha triunfado en dos ocasiones. Con la malla que luce desde hace dos semanas en el brazo derecho, el murciano sigue ofreciendo buenas sensaciones antes de un torneo donde los partidos serán a cinco sets.