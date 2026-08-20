El Real Murcia y el CD Cotillas encarrilan el traslado de la final de Copa Federación a Nueva Condomina

El acuerdo entre el Club Deportivo Cotillas y el Real Murcia para trasladar a Nueva Condomina la final autonómica de la Copa Federación está totalmente encarrilado. Las conversaciones mantenidas durante la mañana de este jueves entre Pedro Contreras, director deportivo del conjunto de Las Torres de Cotillas, y la dirección deportiva grana han servido para acercar definitivamente las posturas y, salvo un giro inesperado, el encuentro se disputará en el estadio murcianista. Ambas entidades, como anunciamos ayer en esta redacción, entienden que Nueva Condomina es el escenario idóneo para una cita histórica que ha generado una enorme expectación y que permitirá al Cotillas, que ejercerá como local, multiplicar las posibilidades de recaudación.

Un proyecto nuevo

Lo cierto es que Real Murcia se encontrará este domingo al otro lado del campo con un adversario desconocido para buena parte de su afición. El CD Cotillas, dos categorías por debajo del conjunto grana, será su rival en la final autonómica de la Copa Federación. Para los de Las Torres de Cotillas el premio ya es enorme: enfrentarse al principal club de la Región apenas cinco años después de iniciar su recorrido desde el último escalón del fútbol murciano.

Conviene aclarar primero su particular origen. El equipo inscrito en el Grupo XIII de Tercera Federación aparece federativamente como CD Cotillas Estrella Grana. Las últimas siglas son la huella del acuerdo alcanzado con El Palmar para trasladar a Las Torres de Cotillas su plaza y sus derechos federativos. No se trata, por tanto, de un ascenso conseguido sobre el terreno de juego, sino de una oportunidad administrativa que ha permitido al municipio recuperar una categoría nacional 28 años después.

El contraste explica la dimensión del salto. El CD Cotillas terminó la pasada temporada décimo en el Grupo II de Primera Autonómica, con 39 puntos en 30 jornadas, después de sumar once victorias, seis empates y trece derrotas. Marcó 53 goles y encajó 47 en un curso por cuyo banquillo pasaron hasta tres entrenadores, además de un técnico interino. De competir contra filiales y modestos conjuntos locales ha pasado en cuestión de semanas a preparar una temporada frente a los mejores equipos de la Tercera murciana. La plaza de El Palmar cambió por completo su horizonte.

Detrás del crecimiento aparece Pedro Contreras. El actual director general fue el fundador del club y el hombre que recuperó el fútbol sénior en Las Torres de Cotillas en 2021, comenzando en Segunda Autonómica: «Cuando armamos el club hace cinco años queríamos llegar pronto a Tercera y hemos encontrado esta oportunidad», explicaba Contreras durante el verano. El dirigente prometió una plantilla competitiva, formada por futbolistas que conocieran la categoría, aunque sin comprometer la viabilidad económica de la entidad. En apenas unas semanas ha tenido que levantar prácticamente desde cero un equipo capaz de competir en un escenario mucho más exigente.

Para dirigirlo eligió a Guillermo Sánchez Cremades, un técnico con largo recorrido por el fútbol regional. Su currículo incluye experiencias en los banquillos del Mazarrón, el Calasparra y el Molinense, entre otros conjuntos, además de una extensa dedicación al fútbol formativo durante los últimos años. Su misión consiste en ensamblar con rapidez una plantilla nueva y convertirla en un bloque sólido antes del comienzo de la Liga.

A su lado aparece el rostro más reconocible para el murcianismo. Ricardo Carrero, segundo entrenador, perteneció al Real Murcia durante siete temporadas, entre 1997 y 2004. El defensa central madrileño participó en el ascenso a Segunda de la campaña 1999-2000 y en el histórico salto a Primera de 2002-03. Su trayectoria grana quedó ligada a una de las últimas grandes épocas del club, antes de continuar su carrera en el Écija. Ahora aporta aquella experiencia desde el banquillo. Además, dentro de la estructura del club está Israel Vicente, otro miembro con pasado grana, ya que fue segundo entrenador. Ahora forma parte de la estructura el club, entrenador para las bases y asesor de Pedro Contreras.

También tiene pasado murcianista el guardameta Emilio. A sus 41 años continúa compitiendo después de una carrera inagotable. Se formó en la cantera grana y llegó a debutar con el primer equipo en Segunda División. Posteriormente recorrió numerosos campos de Segunda B y Tercera con clubes como Baza, Villanovense, Alcoyano, Águilas, Sangonera, Caravaca y Jumilla. Su etapa más prolongada la vivió en el Orihuela, cuya portería defendió durante siete temporadas, antes de disputar con el Europa de Gibraltar las fases previas de la Liga de Campeones y la Liga Europa. Mazarrón, Archena, Racing Murcia y Bala Azul precedieron a su llegada a Las Torres. Es veteranía en el sentido más literal.

Contreras ha rodeado esas figuras con jugadores curtidos en el Grupo XIII. Caravanas ocupa el lateral derecho; Michi, capitán del Olímpico de Totana en los últimos cursos, está llamado a gobernar el eje defensivo junto a Paco López; y Peñas, Blaya o Robert ofrecen distintas alternativas atrás. En el centro del campo aparecen Almada, Nana y Espejo, mientras que Keko aporta talento entre líneas. Ismael Riquelme y Víctor Fimbres ofrecen profundidad por las bandas y Piqueras, máximo goleador del equipo autonómico durante el pasado curso, es por ahora la principal referencia ofensiva. La llegada de otro delantero continúa siendo la gran tarea pendiente.

El primer esbozo del Cotillas de Guillermo Sánchez ya permite reconocer su principal virtud. El conjunto torreño ha alcanzado la final regional sin encajar un solo gol. Primero eliminó a la Minerva por 1-0, gracias a un tanto de Ismael Riquelme en el minuto 15. Después venció por 0-1 al Olímpico en el Juan Cayuela de Totana, con Caravanas como goleador en el minuto 55. Dos partidos, dos victorias y dos porterías a cero.

Frente al Real Murcia, la diferencia de potencial será evidente y sus opciones mínimas, sobre todo, si se disputa en Nueva Condomina como todo hace indiciar. El campeón autonómico accederá a la fase nacional de la Copa Federación, cuya llegada a semifinales concede además una plaza en la Copa del Rey. Para el equipo grana es una obligación; para el Cotillas, una posibilidad casi inimaginable cuando hace cinco años comenzó a competir en Segunda Autonómica. Su gran sueño era alcanzar algún día la Tercera Federación. Antes incluso de estrenarse en la Liga, ya se ha ganado el derecho a medirse al Real Murcia por un título.

Dos precedentes con asterisco

Los únicos precedentes oficiales entre el Real Murcia y un equipo sénior de Las Torres de Cotillas se remontan a la temporada 1995-96, cuando el conjunto grana y la AD Cotillas coincidieron en el grupo murciano de Tercera División. Aquel curso terminó con el Real Murcia como gran dominador de la categoría, campeón con 91 puntos y 101 goles a favor, antes de culminar el objetivo del ascenso a Segunda División B, mientras que el conjunto torreño firmó una de las mejores temporadas de su historia y acabó quinto, a las puertas de disputar la promoción. El primer enfrentamiento entre ambos tuvo lugar el 7 de enero de 1996 en Las Torres de Cotillas y terminó sin goles (0-0), en un encuentro en el que la sólida defensa local consiguió frenar a un Murcia que acabaría siendo, con enorme diferencia, el equipo más realizador del campeonato. El segundo duelo llegó en la última jornada, el 19 de mayo, ya en La Condomina, y volvió a ser tremendamente igualado. El Real Murcia se impuso por la mínima (1-0) a una AD Cotillas que todavía mantenía opciones de alcanzar los puestos de promoción y que cerró así una campaña sobresaliente. Dos partidos, por tanto, con un balance de una victoria murcianista y un empate, y un dato especialmente significativo: aquel Real Murcia que marcó 101 goles durante la Liga sólo fue capaz de hacerle uno al Cotillas en los 180 minutos que ambos compartieron sobre el césped.