Los penaltis permiten al Real Murcia seguir en la lucha por la Copa

El Real Murcia se clasifica para la final de la Copa Federación tras 90 minutos igualados y una tanda de penaltis impoluta. El domingo se verá las caras con el Cotillas que venció 0-1 al Olímpico de Totana. En principio, en Las Torres, pero ambos equipos llevan hablando días y hay opciones de que sea en Nueva Condomina.

Sergi Guilló sorprendió en la pizarra al apostar por un dibujo de tres centrales —formado por Jorge Mier, Héctor Pérez y Joan Rojas— secundado por dos profundos carrileros y una sala de máquinas donde Óscar Gil y Palmberg asumieron el mando. Con Dani Jiménez bajo palos y el esperado tridente ofensivo integrado por Javi Moreno, Joel Jorquera y Álvaro Giménez, el equipo buscó morder desde el inicio explotando los costados. Eso sí, el plan lo tuvo que cambiar a los 20 minutos al notarse el delantero ilicitano molestias. Entró Alejandro Meca, el jugador más en forma de la pretemporada, en su lugar.

En frente, Checa no varió su hoja de ruta y replicó con un reconocible 4-2-3-1, blindando la referencia ofensiva con Dani Aquino y otorgando la titularidad en el lateral zurdo al exgrana Alberto López por delante de Héctor, pese a los méritos acumulados por este último en la pretemporada del conjunto universitario.

Primer tiempo espeso

El Real Murcia y el UCAM Murcia alcanzaron el descanso con empate sin goles después de una primera mitad espesa y muy condicionada por el calor. El aire que recorría la Nueva Condomina, lejos de aliviar a los futbolistas, llegaba caliente y elevaba todavía más una sensación térmica asfixiante, que también lo sufrió la afición grana que poblaba la grada principal y parte del fondo sur. Ese escenario restó continuidad al juego, aumentó las imprecisiones y dejó un encuentro igualado, con más disputa que fluidez y sin que ninguno de los dos equipos consiguiera imponer con claridad su propuesta. Lo que sí se vio fueron tarjetas, cuatro en total entre ambos equipos.

Las mejores imágenes del Real Murcia-UCAM Murcia de Copa Federación / Israel Sánchez

Las mejores ocasiones aparecieron en la recta final del primer periodo, cuando el Real Murcia consiguió encontrar ciertos huecos en la zaga visitante. Primero fue ÓscarGil de cabeza, que obligó a Lázaro a realizar una gran intervención y, posteriormente, Mirapeix, con pie derecho providencial, evitó el chut cruzado de Jorquera, en la última jugada del primer periodo. El 0-0 al descanso reflejó el equilibrio de una primera mitad que fue ganando emoción conforme se aproximaba el paso por los vestuarios.

El UCAM da un paso adelante

Empezó el Real Murcia mejor el segundo periodo, pero con el paso de los minutos el cuadro universitario empezó a estirarse y asustar a la grada murcianista.

Álex Lázaro evitó el primer gol del encuentro en el minuto 50 al imponerse en el mano a mano ante Alejandro Meca, protagonista de la ocasión más clara del partido hasta ese momento. Poco después, el UCAM Murcia movió el banquillo con las entradas de Alberto Soto y Aitor Puñal por Juanan y Dani Aquino. Los universitarios comenzaron entonces a acumular llegadas: Karim no acertó a resolver un balón suelto dentro del área y su intento terminó en córner, mientras que Soto probó fortuna con un disparo cruzado que se marchó desviado. Al Real Murcia le costó recuperar presencia ofensiva y tuvo que esperar hasta el minuto 68 para volver a pisar el área rival, después de casi veinte minutos sin hacerlo, con un remate cruzado de Javi Moreno que no encontró portería. Sergi Guilló, descontento con lo que estaba viendo, reaccionó dando entrada a David Flakus y Álvaro Bustos en sustitución de Javi Moreno y Alejandro Meca. Sin embargo, el UCAM continuó amenazando y, en el minuto 73, culminó una rápida transición por la banda derecha con un disparo desviado de Álex Fernández.

El partido se rompió en el tramo final, con espacios y llegadas a las dos áreas. El UCAM Murcia también consiguió merodear la portería de Dani Jiménez, pero las ocasiones más claras fueron para el Real Murcia: Jorquera rozó el gol y, ya en el minuto 90, Jorge Mier dispuso de una última oportunidad con un disparo que se marchó demasiado cruzado. El marcador no se movió y el 0-0 al término del tiempo reglamentario dejó la clasificación pendiente de la tanda de penaltis.

Infalible el Real Murcia en la tanda de penaltis

El Real Murcia selló su clasificación desde los once metros con pleno de aciertos. Xente Vila abrió la tanda enviando fuera el primer lanzamiento del UCAM y David Flakus adelantó a los granas. Dani Jiménez detuvo después el penalti de Alberto Soto, mientras que Víctor Olmedo convirtió el suyo para colocar el 2-0. Álex Lázaro, portero universitario, mantuvo con vida a su equipo, pero Jorquera respondió con el 3-1. Alberto López marcó el 3-2 y Álvaro Bustos asumió el lanzamiento decisivo, que transformó para establecer el definitivo 4-2. El Real Murcia es finalista.