Baloncesto
El Madrid prescinde de Izan Almansa, que se va a la NCAA
El pívot español y el conjunto blanco han acordado dar por finalizada su etapa como jugador del club y ahora pone rumbo a la Universidad de Gonzaga
Ramón Palomar
El Real Madrid e Izan Almansa han acordado dar por finalizada su etapa como jugador del club, en un comunicado que emitió el conjunto blanco este jueves.
El pívot español llegó al cuadro madridista el pasado verano y ha compaginado el equipo de Liga U con el de Liga Endesa, en la que ha disputado 19 encuentros con una media de 5,1 puntos, 2,3 rebotes y 5,8 créditos de valoración de media por partido.
El Real Madrid, en su comunicado, quiso agradecer a Izan Almansa "su compromiso y dedicación durante la temporada en la que ha defendido su camiseta y le desea lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida".
De vuelta a la NCAA
Almansa, ala-pívot internacional de 21 años, había intentando reengancharse al baloncesto europeo de la mano del Real Madrid. Firmó en verano de 2025 después de jugar en el proyecto de formación estadounidense llamado Overtime Elite, en la G-League y también en Australia.
Tampoco se ha asentado de blanco, quizá falto de más oportunidades en un equipo donde la exigencia era máxima. Ahora quiere relanzar su carrera en América y, como se sabía desde hace meses, seguirá jugando en la NCAA, en Gonzaga.
El ala-pívot murciano, uno de los grandes proyectos del baloncesto español, jugará con los Bulldogs, donde militó la temporada pasada el base Mario Saint-Supery, que ha fichado por el Valencia Básket.
Almansa apenas tuvo protagonismo para Sergio Scariolo en lo importante (la Euroliga), con apenas tres partidos disputados. Pese a la falta de pívots y la lesión de Garuba en semifinales, Izan no disputó ni un minuto en la Final Four. Eso terminó de convencerle. En la Liga Endesa, mientras, si compitió en 19 partidos (5,1 puntos y 2,3 rebotes de media).
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