José Luis Faura: "El equipo confía en mí y me ha dado seguridad para continuar en 2027"

Has entrado en el equipo para la Vuelta a España pese a sufrir a principios de julio una fractura de clavícula. ¿Ha ido bien la recuperación?

Sí, ha ido todo muy bien. La verdad es que fue una caída tonta, pero por suerte solo fue la rotura de la clavícula, un corte limpio, y no tenía ni afectados los ligamentos ni nada. Tras ponerme la placa el médico del equipo, el traumatólogo Víctor Brau, que es muy bueno e hizo un trabajo excepcional, en una semana ya estaba montando en la bicicleta. Después no he tenido ninguna molestia y ninguna complicación siguiendo lo que me recomendaba él, y la verdad es que ha ido todo bastante bien.

¿Cómo fue la caída, entrenando por Sierra Espuña?

Sí, fue un día que iba acompañado por José María García Soriano. En una curva bajando La Marina, que la conozco mucho, no sé si es porque hacía mucho calor, había aceite o algo, que perdí todo el grip delantero. Íbamos relajados, se fue la bicicleta y fue algo que no esperaba. Ni me dio tiempo a poner la mano ni nada y caí directamente con el casco y la clavícula. Conforme me caí ya noté que tenía el hombro abajo, me toqué y sentí el pico de algo que estaba suelto. Enseguida supe que era una fractura, no tuve dudas.

Antes de la caída estabas entre los elegidos para la Vuelta a España. ¿Hubo dudas durante el proceso?

Dependía un poco de mi evolución. Al final fue todo bien y sí que hemos vuelto a la normalidad.

Este año has hecho un calendario con carreras de calidad, como Volta a Catalunya o País Vasco. ¿Te estás sintiendo cada vez más cómodo dentro del equipo?

Sí porque estoy teniendo un muy buen calendario, de nivel WorldTour, así como otras carreras muy difíciles, donde obtener resultados es complicado porque siempre se va a tope, pero la verdad es que estoy teniendo buenas sensaciones. El equipo ha confiado en mí en esas pruebas y cada día me voy sintiendo mejor. Espero también que la experiencia de la Vuelta a España del año pasado me sirva para este.

José Luis Faura, en una imagen de esta temporada / Burgos BH Burpellet

¿Y cuál será tu papel en la Vuelta a España?

Somos un equipo pequeño que tiene que tener visibilidad. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y viendo el recorrido, teniendo en cuenta que la segunda y la tercera semana serán muy duras y que hará mucho calor, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible.

Además, hay una etapa en la Región, Cartagena-Lorca.

La verdad es que me hace mucha ilusión esa etapa. No tiene un perfil propicio para mí, pero estoy ilusionado por correr en casa, con mi gente.

¿La primera semana la vais a afrontar un poco más relajados?

Relajación relativa. La primera semana tendremos que ir al paso que nos marquen los equipos que llevan hombres para la general, y será tras esos días cuando esté todo más definido. Vamos a estar siempre combativos, buscando las fugas, pero al final sabemos que esos primeros días es muy difícil porque está la general sin definir y hasta que no ocurra y la carrera se asiente, será un poco difícil.

El año pasado vuestra Vuelta a España estuvo marcada por el virus y tú fuiste de los pocos que llegaste a meta. ¿Os ha servido de experiencia?

Vamos con la lección aprendida y estamos tomando medidas desde el minuto cero para evitar posibles enfermedades. Por eso esperamos que este año vaya todo bien.

José Luis Faura tras ser operado / L.O.

Y por la experiencia que tienes del año pasado, ¿cómo puedes conseguir infiltrarte en esas fugas?

Depende un poco de todo. Al final siempre hay un punto de suerte porque a lo mejor das un palo y entras en una o no, pero tienes que estar muy atento desde el minuto cero, ya desde la salida neutralizada, instalándote en las diez primeras posiciones. Tienes que intentar estar en todos los cortes hasta que llega el bueno.

Además, con la presencia de grandes figuras como hay este año, la general se puede clarificar antes.

Sí, yo creo que probablemente en la etapa de Font Romeu ya se ha destacado un gran nombre en la general, y en Andorra ya habrá diferencias.

Este año acabas contrato. ¿Tienes ya claro tu futuro?

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Sí, seguiré ligado al equipo. Todavía no se ha hecho oficial, pero es la idea inicial y está al 99,9%. El equipo confía en mí y me han dado seguridad para continuar.