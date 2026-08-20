Iñigo Vélez, entrenador del Cartagena: "Confío plenamente en el equipo que tengo"

Minutos después del encuentro entre el FC Cartagena y el Elche Ilicitano que resultó en la tercera derrota albinegra de esta pretemporada, Íñigo Vélez atendió a los medios de comunicación para trasladar sus valoraciones. «No estoy nada preocupado», dijo ante la primera cuestión que mencionaba los resultados. «Estaría muy preocupado si el equipo no quisiera hacer las cosas bien, pero no es el caso. Quizá no hemos hecho nuestro mejor encuentro de pretemporada, pero llevan muchos minutos encima y no es una excusa», añadió.

«Confío plenamente en el equipo que tengo y en los chavales», manifestó para disipar las dudas. «Hay muchas cosas que mejorar, pero creo que estamos en el camino para hacerlo», afirmó Vélez.

Admite el vitoriano los errores de los suyos. Sobre todo, la falta de contundencia en ambas áreas. «Al final son dos goles: uno a balón parado y el segundo en una contra que tenemos que parar. Se cometen errores y, si hay que cometerlos, mejor hacerlo ahora».

La falta de gol se evidencia. «Hemos tenido ocasiones para marcar y no lo hemos hecho; ellos han marcado y después hemos vuelto a tener oportunidades para acercarnos, como al comienzo de la segunda parte, pero tampoco hemos conseguido hacerlo», comentó el entrenador. «Me gustaría que tuviésemos más efectividad arriba. Creo que es un poco lo que nos ha pasado durante toda la pretemporada», admitió.

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Despejó Vélez las dudas sobre los lesionados, que poco a poco va recuperando. «Ibán Ribeiro no ha jugado por precaución. La idea es que el domingo pueda tener unos minutos. Jean Jules ayer hizo algo de gimnasio y mañana ya se incorporará a los entrenamientos. Está claro que no puede estar al ritmo del resto porque lleva dos semanas prácticamente sin entrenar», dijo. «Benito [Ramírez] solo hizo una parte del entrenamiento, pero podrá estar el domingo», desveló. Por último, Vélez reiteró que está «encantado» con su plantilla.