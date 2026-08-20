Fútbol
El Cieza vence al Torrellano con goles de Diego y Aguirre
El equipo espartero suma en casa la segunda victoria consecutiva de la pretemporada
José Bermúdez
El CD Cieza, en un amistoso ante un batallador AC Torrellano, de la Tercera División Valenciana, logró la segunda victoria consecutiva en la pretemporada gracias a los tantos de Diego y Aguirre, uno en cada parte del encuentro. Los locales, bien plantados desde el comienzo, realizaron una presión asfixiante que propició que cuando apenas habían transcurrido diez minutos, Domi tuviera la primera oportunidad. El equipo espartero no cejó en su empeño y Diego, en el minuto 30, hizo el 1-0 con el que se llegó al descanso. Tras la reanudación comenzó el carrusel de cambios, y esta vez supo contener los avances de los de Torrellano, para que no remontara el encuentro como hizo el Valencia Mestalla, no viéndose demasiado fútbol, pero sí intensidad y presión. En los albores del choque, una jugada por banda derecha acabó con un zurdazo de Aguirre para hacer el 2-0.
Ficha técnica
CD Cieza: De la Calzada, Agulló, Quindimil, Ebuka, David Guerrero, Domi, Aitor, Tass, Marsu, Diego, Nil Calderó.
AC Torrellano: Naranjo, Alex, Raúl, Rana, Guerra, Abel, Alvin, Montes, Fede, Mario, Pele.
Goles: 1-0 Diego (min30); 2-0 Aguirre (min 90)
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