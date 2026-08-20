Chema Soriano, con la selección en los Juegos del Mediterráneo

El ciclista muleño José María García Soriano comenzó el año recibiendo la noticia de que su equipo desaparecía a una semana de arrancar la temporada. Después de dos meses en el paro, encontró acomodo en el Max Solar, una escuadra alemana de categoría Continental con la que ha tenido un calendario completo y ha destacado en varias pruebas, como el Gran Premio der Südilichen, donde fue quinto, o la Erzgebirgsrundfahrt, clásica en la que acabó séptimo. Además, en la última vuelta por etapas que disputó en julio, la Oderrundfahrt, fue decimoséptimo en la general.

La buena temporada que está completando el ciclista de 27 años de edad le ha valido para entrar en el equipo nacional que va a disputar los Juegos del Mediterráneo en Taranto (Italia). El muleño competirá este sábado en la prueba de contrarreloj, mientras que el lunes también formará parte en la carrera en ruta, donde la principal baza española es el sprinter de Orihuela Manuel Peñalver.

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García Soriano está en su cuarta temporada como profesional. En las dos primeras, en 2022 y 2023, compitió con el Electro Hiper Europa, para después militar otras dos en el Illes Balears Arabay, que el pasado mes de enero, cuando estaba a punto de comenzar la Challenge de Mallorca, se disolvió por problemas económicos.