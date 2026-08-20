Carlos Alcaraz confirma que estará en el US Open

Se acabaron las dudas. Carlos Alcaraz está de vuelta. Después de más de cuatro meses de incertidumbre, el tenista de El Palmar ha confirmado este jueves que disputará el US Open, el último Grand Slam de la temporada y el escenario en el que defenderá el título conquistado hace un año.

Alcaraz realizó el anuncio a través de su cuenta de Instagram apenas diez días antes del inicio del cuadro principal. Lo hizo con un escueto y contundente «Here we go».

La noticia adquiere todavía mayor dimensión por el camino que ha tenido que recorrer el palmareño. Alcaraz no disputa un partido oficial desde el pasado 14 de abril, cuando derrotó al finlandés Otto Virtanen en su estreno en el Barcelona Open Banc Sabadell. Las molestias que aparecieron entonces en su muñeca derecha resultaron mucho más importantes de lo esperado y le obligaron a retirarse del Conde de Godó antes de afrontar su siguiente encuentro. A partir de ese momento comenzó un largo proceso de recuperación en el que cada regreso previsto terminó aplazándose.

Primero fueron Madrid y Roma. Después llegó el golpe de Roland Garros, donde tenía que defender las dos últimas coronas conquistadas en París. Tampoco pudo regresar sobre la hierba y renunció a Queen's y Wimbledon, antes de perderse posteriormente la gira norteamericana de Canadá y Cincinnati. Su ausencia en este último Masters 1.000, torneo que precisamente había ganado en 2025, disparó todas las alarmas y convirtió su presencia en el US Open en una auténtica incógnita.

Las sensaciones han sido suficientemente buenas para tomar finalmente la decisión. Y no habrá torneo previo ni periodo de adaptación. Su primer partido después de más de cuatro meses será directamente en un Grand Slam y al mejor de cinco sets. El cuadro principal del US Open comenzará el domingo 30 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre.