El UCAM Murcia jugará partidos amistosos en Yecla y en Albacete: calendario de pretemporada

El UCAM Murcia quiere jugar cinco partidos amistosos de pretemporada. Y el equipo universitario, que comenzará el próximo lunes la pretemporada, siendo de los últimos en hacerlo de la ACB, ya tiene concretados cuatro compromisos.

El primer duelo será el miércoles 9 de septiembre, a las siete de la tarde, en el pabellón El Parque de Albacete ante el conjunto local, que esta próxima campaña se estrenará en Primera FEB. El choque está enmarcado dentro del Torneo Feria de Albacete, que ya ha disputado en varias ocasiones el conjunto murciano. En este compromiso ya tendrá Sito Alonso a toda la plantilla, ya que se habrán incorporado los seis jugadores que estarán hasta el 1 de septiembre con sus selecciones. El Bueno Arenas Albacete, entrenado por David Varela, será uno de los conjuntos que tendrá como objetivo lograr la permanencia en su primera campaña en la segunda categoría del baloncesto español.

Dos días después, el UCAM Murcia volverá un año más a Yecla para disputar el Trofeo 25 Aniversario Red Deportiva Yecla en el pabellón José Ortega Chumilla. Será el viernes 11 de septiembre a las siete de la tarde con entrada gratuita. El rival será el Boca Juniors argentino, campeón de la Liga de Campeones de las Américas bajo la dirección técnica de Nicolás Casalánguida. Uno de sus fichajes para esta campaña es José Vildoza, ex del Básquet Girona, y continúa el pívot internacional Francisco Caffaro, de 2,16 metros de estatura.

Los otros dos encuentros que ya estaban confirmados serán antes rivales de ACB. El primero será el jueves 17 de septiembre en Jaén ante el Unicaja Málaga de Txus Vidorreta. Y el otro será el domingo 20 de septiembre, a las 12:15 horas, en la pista del Casademont Zaragoza una semana antes del estreno liguero en Girona el día 27.

El club está trabajando para cerrar un amistoso más para llegar a los cinco.