El Trofeo Carabela de Plata más cartagenero

El Trofeo Carabela de Plata será, en este año 2026, distinto a los anteriores. El FC Cartagena y la Deportiva Minera se medirán a las 21:00 en el Cartagonova en la LIV edición del Trofeo Ciudad de Cartagena. Por primera vez, dos primeros equipos asentados dentro del mismo municipio pelearán por uno de los símbolos del fútbol local. El FC Cartagena representará a la ciudad y la Minera llevará el orgullo de El Llano del Beal.

La fecha ofrece además una curiosa coincidencia: el primer partido del torneo se jugó el 23 de agosto de 1969 y el balón volverá a rodar exactamente 57 años después. La Deportiva Minera se estrenará en la cita en un curso marcado por el centenario del fútbol en El Llano. Regresará también al escenario donde en enero de 2025 recibió al Real Madrid en la Copa del Rey.

Una idea con vocación internacional

El origen del torneo está en el auge de las competiciones estivales de los años sesenta. Antonio Hernández Doménech, presidente del entonces Club Deportivo Cartagena, estudió su aceptación y sus posibilidades económicas y puso en marcha en 1969 el Trofeo Ciudad de Cartagena. La intención era crear una tradición con carácter internacional. El nombre oficial convivió pronto con el que terminó arraigando en la calle por la forma del premio: Carabela de Plata, una denominación inseparable de la identidad marítima de la ciudad.

La primera edición fue un cuadrangular en El Almarjal con el Cartagena, La Unión, el Sestao y el Sidi Kacem marroquí. El anfitrión goleó por 6-2 a La Unión y conquistó el título al vencer por 2-0 al Sestao.

El formato pasó a ser triangular en 1970. El Hércules se impuso en 1971 y el Elche en 1972, con el histórico Vasas de Budapest como invitado. Los problemas deportivos y económicos obligaron a parar en 1973 y 1974; el torneo regresó en 1975, ya con el anfitrión denominado Cartagena FC.

Derbis, prórrogas y 22 expulsados. El Real Murcia, lógicamente, fue durante décadas el invitado que más elevaba la temperatura. En 1976, el Cartagena FC ganó por 3-2. Un año después, más de 10.000 espectadores llenaron El Almarjal para ver el 2-0 al cuadro grana en la apertura de un triangular que reservaba la escena más insólita del trofeo.

El Murcia-Sabadell de 1977 fue suspendido en el minuto 68, con 2-0 en el marcador, después de varias tanganas y agresiones. El árbitro Cárceles, que había enseñado cinco amarillas antes del descanso, acabó expulsando a los 22 futbolistas que estaban sobre el césped. El Cartagena ganó después al Sabadell con un gol de Manolín en el minuto 89 y se quedó una carabela recordada tanto por su desenlace como por aquel episodio antideportivo.

Del Almarjal al Cartagonova

La edición de 1987 cerró una era con un 1-0 al Real Murcia. Al año siguiente, el torneo se estrenó en el Cartagonova y utilizó por única vez una eliminatoria a doble partido. La renuncia del Elche dejó solos a Cartagena y Murcia: los granas ganaron por 1-3 y empataron después a dos.

La rivalidad regional dominó los primeros noventa. El Cartagena FC venció al Murcia por 1-0 en 1991, 1992 y 1993. En 1994, tras el 0-0, el conjunto murcianista, ganó en los penaltis.

La crisis del Cartagena FC quedó retratada en 1996: 0-5 ante la AD Mar Menor, la mayor derrota de un anfitrión. Fue su última edición antes de retirarse de la Liga. En 1997 tomó el relevo el Cartagonova FC, actual FC Cartagena, y se estrenó levantando el título ante el mismo rival en los penaltis.

El triangular reapareció en 1998 y el cuadrangular en 1999. Villarreal, Elche, Levante y Cartagonova formaron un cartel de categoría.

Los problemas económicos impidieron celebrar la edición de 2003, el mismo verano en el que el club adoptó el nombre de FC Cartagena. El trofeo regresó un año después frente al Real Murcia y volvió a ejercer como termómetro del proyecto.

La edición de 2010 se aplazó por las obras del estadio y acabó el 12 de enero de 2011 con triunfo del PSV por 0-1. Fue la primera Carabela fuera de agosto. Ese verano se disputó la siguiente ante el Almería, de modo que 2011 es el único año con dos ediciones. PSV y CSKA son los únicos visitantes extranjeros que han ganado el trofeo.

Un trofeo que se queda en casa

Después del paréntesis de 2020 por la pandemia, el Cartagena ha encadenado cinco títulos: ante Real Murcia en 2021 (2-0), Elche en la edición número 50 (2-0), Murcia en 2023 (3-1), Almería en 2024 tras el 1-1 y Eldense el pasado verano (4-1). La racha eleva al actual FC Cartagena hasta 17 carabelas, por delante de las 15 del Cartagena FC. Elche, con cinco; Murcia, con cuatro, y Hércules, con tres, aparecen a continuación.

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La investigación histórica publicada por el CIHEFE contabilizaba, al concluir la edición número 50, 37 clubes participantes, ocho extranjeros, 85 partidos y 199 goles. Con los tres últimos torneos, el balance alcanza antes de este domingo las 53 ediciones, 38 equipos, 88 encuentros y 210 tantos. La Deportiva Minera será el participante número 39 y tratará de impedir el sexto triunfo consecutivo del anfitrión.