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El tenista Nick Kyrgios, suspendido por positivo en cocaína: "Pido perdón a los niños que me siguen"

El australiano lleva suspendido de forma provisional desde el 4 de agosto, aunque ya ha asumido su responsabilidad y no ha presentado ninguna apelación

El tenista australiano Nick Kyrgios.

El tenista australiano Nick Kyrgios. / ERIK S. LESSER / EFE

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Max Pérez

Madrid

El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína durante un control realizado el 22 de junio, durante el Mallorca Open. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha detectado la presencia de benzoilecgonina en su muestra, un metabolito de la cocaína.

Aunque tiene derecho a apelar la suspensión provisional, el australiano ha reconocido su responsabilidad a través de un comunicado que ha publicado en su Instagram. De hecho, la ITIA ya ha afirmado que, por ahora, no se ha presentado ninguna apelación.

"Nada justifica lo que hice"

El que llegó a ser número 13 del mundo lleva suspendido desde el 4 de agosto. Por ello, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni asistir a torneos de Grand Slam ni a ningún otro evento sancionado por los circuitos de tenis masculino y femenino, a la espera del veredicto de un tribunal.

"Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera que haga", detalla en su comunicado. "Aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé, nada de eso justifica lo que hice."

Kyrgios se alejará de la vida pública

"Lo siento mucho por mis fans, mi familia, mis patrocinadores y todos mis seres queridos", añade Kyrgios. "Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", reconoce.

El tenista de 31 años ha aprovechado para anunciar que se alejará de las redes sociales y de la vida pública durante los próximos 28 días para "centrarme en recuperarme". Kyrgios ha sido quizás la figura más controversial de estos últimos años en el mundo del tenis.

El historial del australiano

Una larga lista de raquetas rotas, discusiones con el árbitro e insultos dejan mucho que desear sobre su comportamiento dentro de la pista. Fuera de ella, en 2023 admitió haber agredido a su expareja y, en varias ocasiones, fue criticado por hacer comentarios misóginos.

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Irónicamente, el tenista australiano también había criticado con dureza la gestión de dos casos de dopaje de gran repercusión que involucraron a jugadores Jannik Sinner e Iga Swiatek, calificándolos de "repugnantes" para el tenis.

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