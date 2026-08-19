Real Murcia y UCAM Murcia, ante el primer examen del curso

La pretemporada deja paso a las primeras decisiones importantes. Real Murcia y UCAM Murcia se enfrentan esta noche, a partir de las 20:30 horas, en la Nueva Condomina, en una semifinal de la fase autonómica de la Copa Federación que entregará al vencedor una plaza en la final del próximo domingo. El primer derbi capitalino de la temporada llega antes incluso del comienzo de la Liga, pero con suficientes alicientes deportivos, emocionales e históricos para que ninguno de los dos clubes lo considere un simple ensayo.

El Real Murcia comparece como favorito por jugar en casa y militar en Primera Federación, una categoría por encima de su adversario. Esa superioridad teórica, sin embargo, deberá trasladarla al césped ante un UCAM que ha avanzado con rapidez en la construcción de su nuevo proyecto. Los universitarios cambiaron de entrenador y remodelaron una parte importante de la plantilla, pero Checa ha conseguido dotar al equipo de una identidad reconocible en pocas semanas: intensidad para recuperar, voluntad de mandar con el balón y muchos jugadores capaces de llegar al área.

Los resultados respaldan esas sensaciones. El UCAM cerró invicto sus cuatro amistosos, con tres victorias y un empate, 17 goles marcados y solo tres encajados. Superó al Qatar SC por 0-3, igualó frente al Hércules (1-1) y goleó al Mazarrón (6-0) y al Orihuela (7-2). Una producción ofensiva repartida entre nueve futbolistas que refleja la variedad de recursos del conjunto de Checa e invita al Real Murcia a no confiarse.

Carrillo, recuperado

El camino del UCAM Murcia en la Copa ha ofrecido, además, dos versiones diferentes del equipo. En la ronda previa tuvo que sufrir para eliminar por 0-1 al Unión Molinense, que lo sometió durante buena parte de la segunda mitad y rozó el empate. Tres días después, los universitarios ofrecieron una actuación mucho más convincente y despacharon al Alcantarilla por 4-0. El UCAM llega así a la semifinal con cinco goles a favor y ninguno en contra en sus dos partidos oficiales.

Checa recupera a Carrillo para el derbi. El delantero murciano, uno de los fichajes de mayor jerarquía del proyecto, sufrió una lesión en el amistoso frente al Hércules después de haber comenzado la preparación con un doblete ante el Qatar SC. Carrillo conoce bien el escenario y el rival: se formó en la cantera grana, debutó con el primer equipo del Real Murcia y regresó después al club para disputar una temporada y media en Primera Federación.

Flakus, en la convocatoria

El conjunto grana también llega invicto en sus cuatro últimos compromisos. En las dos últimas semanas venció al Cieza (1-4), empató frente al Albacete (1-1), se impuso al Lorca Deportiva (0-1) y superó al Mazarrón (2-0). Antes había derrotado al Eldense, otro rival de categoría superior, después de comenzar la pretemporada con una derrota ante el Port Vale. La preparación ha dejado resultados positivos pese a que Sergi Guilló apenas ha podido disponer de sus principales delanteros. Álvaro Giménez fue el único de los tres arietes que participó sobre el verde hasta el momento.

El Real Murcia eliminó al Mazarrón con goles de Alejandro Meca y Víctor Olmedo. El canterano lorquino se ha convertido en una de las grandes noticias del verano. La victoria, no obstante, dejó deberes. Guilló valoró el dominio y la generación de ocasiones de la primera parte, pero censuró la caída de intensidad posterior. El entrenador considera que al equipo todavía le falta «punch», precisión en el último pase y continuidad para castigar a los rivales cuando los partidos están controlados. Su Murcia quiere iniciar la salida de balón con una estructura de tres jugadores, utilizar la movilidad de los atacantes para no resultar previsible y presionar con mayor agresividad tras cada pérdida. Frente a un UCAM con más argumentos que el Mazarrón, cualquier desconexión puede resultar más costosa.

Guilló ya ha advertido de que las rotaciones propias de la preparación han terminado y que alineará el mejor once posible. Dani Jiménez apunta a ocupar la portería después de que Diego Piñeiro fuese titular en la anterior eliminatoria. También se esperan novedades en la defensa y en el centro del campo. Óscar Gil está en condiciones, Cristo Romero podría regresar tras unas molestias en el glúteo y Flakus tiene opciones de disputar sus primeros minutos después de incorporarse el viernes al trabajo colectivo. El esloveno no estará todavía para asumir una carga elevada, pero su presencia sería una excelente noticia a diez días del estreno liguero. Las bajas previstas son Juanto Ortuño y Chema Núñez.

La respuesta de la grada será otro de los elementos del encuentro. 6.050 espectadores presenciaron el triunfo frente al Mazarrón y el club espera que el atractivo del derbi permita elevar considerablemente esa cifra y acercarse a los 10.000 aficionados. Las localidades cuestan 15 euros y pueden adquirirse en las taquillas del estadio o a través del portal de venta del Real Murcia.