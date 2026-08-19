Raúl Torrente da el salto a la liga francesa con el Le Mans

Raúl Torrente jugará esta temporada en una de las grandes ligas de Europa. El Le Mans anunció este miércoles la incorporación del defensa de San Javier, cedido por el Dinamo de Zagreb durante un curso y con opción de compra. A sus 24 años, el murciano aterriza en un recién ascendido que regresa a la Ligue 1 después de dieciséis temporadas y que le ofrece el escenario adecuado para recuperar continuidad.

Central zurdo de 1,93 metros, poderoso en el juego aéreo y con buena salida de balón, Torrente comenzó a formarse en las categorías inferiores del FC Cartagena y del Mar Menor. Con el conjunto de San Javier debutó en Tercera División cuando todavía tenía 16 años, antes de incorporarse en 2018 al juvenil del Granada. Allí pasó por el filial y se abrió paso hasta estrenarse en Primera el 1 de noviembre de 2021, en la victoria por 0-3 frente al Levante.

Su primera titularidad llegó semanas después en San Mamés, donde respondió en el empate ante el Athletic. Aunque las lesiones frenaron por momentos su progresión, cerró su etapa nazarí con 39 partidos oficiales en el primer equipo, 35 de ellos en la máxima categoría, y formó parte del plantel que ascendió a Primera en 2023. Su crecimiento también le llevó a ser internacional con la selección española sub-21.

En el verano de 2024 decidió salir de España para firmar por el Dinamo de Zagreb. El sanjaviereño se ganó pronto un puesto y disputó 28 partidos en su primera campaña, seis de ellos completos en la Liga de Campeones. Borussia Dortmund, Arsenal y Milan estuvieron entre los rivales ante los que midió su nivel. Su balance en Croacia queda por ahora en 30 actuaciones y dos goles.

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El punto de inflexión llegó el 3 de mayo de 2025. Una mala caída tras un duelo con Marko Livaja, durante el clásico ante el Hajduk Split, le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior. Permaneció más de un año apartado y reapareció al final de la pasada temporada. Ya recuperado, cambia Zagreb por Le Mans para sumar minutos, reencontrarse con su mejor versión y demostrar que está preparado para asentarse en la élite europea. Francia abre una nueva puerta para uno de los futbolistas de mayor proyección surgidos del Mar Menor.