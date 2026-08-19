Mourinho afea la decisión de Rodri de fichar por el Barça: "El Madrid no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces"

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó este miércoles que las dudas que tuvo Rodrigo Hernández ante la oferta del conjunto blanco le generaron dudas a él y defendió que el club madridista "no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces".

El técnico portugués negó que el Barcelona actuara para arrebatarle al centrocampista internacional español al Real Madrid y desveló que habló en un par de ocasiones con él.

"El Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Pienso que la relación Real Madrid-City es muy buena. Sin negociar con el City, el Real Madrid tuvo contactos con Rodri y le hizo una oferta importante. Rodri dudó", explicó en una entrevista concedida a 'El Chiringuito' en Energy.

Las dudas

"Lo que pienso que ha pasado, y hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros. Pienso que el Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces. Si contactas, el jugador te tiene que preguntar cuándo tiene que ir", añadió.

Mourinho deseó suerte a Rodri en su nueva etapa en el Barcelona, pero apostilló entre risas que aunque espera que le vaya bien en el conjunto azulgrana, deseó que tampoco le vaya "demasiado bien", y aseguró que no necesita más incorporaciones.

Sin más fichajes

"No hay que fichar más. Yo no digo que no habrá más fichajes, el mercado está abierto, pero para mí está cerrado. Me gusta mucho la plantilla que tengo. No me falta Rodri. Tenemos soluciones, tenemos calidad y una plantilla hecha", indicó.

Asimismo, declaró que regresó al Real Madrid con "mucha más madurez", menos emocional y más controlado, aunque reconoció que mantiene intacto su carácter.

"He cambiado mucho, pero el ADN es el mismo, obviamente. No puedo esconderme ni intentar ser lo que no soy. Siempre aprendo de los errores. Arrepentirse de algo que ha pasado no ayuda; aprender de las experiencias, sí", afirmó en una entrevista concedida a 'El Chiringuito', emitida en Energy.

El moratón en el ojo

El técnico portugués también desveló el origen del moratón que lució alrededor de uno de sus ojos. "Un niño del Castilla me dio un balonazo cuando llevaba puestas las gafas. No fue por eso por lo que no estuvo convocado en el último partido", bromeó.

Sobre el vestuario que se ha encontrado en su regreso al Real Madrid, destacó la predisposición de sus futbolistas y aseguró que todavía no ha necesitado mostrar su versión más autoritaria.

"Me encontré un vestuario con muchas ganas de ganar y abierto al sentido común. Me han protegido de esa versión de líder agresivo que también es mía. Su comportamiento es impecable", explicó.

Mourinho señaló algunos ejemplos "básicos e innegociables" como llegar una hora antes del entrenamiento, desayunar bajo la supervisión de los nutricionistas y realizar trabajo preventivo en el gimnasio. "No estamos libres de que durante la temporada pueda pasar algo. Es normal que pase algo, pero hasta ahora no me han dado ninguna oportunidad", comentó.

Elogios a Mbappé

Además, se deshizo en elogios hacia Kylian Mbappé, de quien destacó tanto su nivel futbolístico como su actitud desde que comenzó a trabajar con él.

"Mbappé es increíble. Me hizo reír en el entrenamiento. Es demasiado bueno. Es un jugador con un nivel estratosférico", afirmó.

El técnico portugués evitó responsabilizar al francés del rendimiento del Real Madrid durante el curso anterior y aseguró que Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa "han pagado los platos rotos" de una temporada "complicada y extraña".

"Ganar o perder es multifactorial. Yo no acepto las culpas solo para unos y los aplausos solo para unos. Mucha gente ha fallado el año pasado, no solo jugadores o entrenadores", añadió.

También destacó que Mbappé se incorporó el 12 de agosto pese a que podía hacerlo el día 14 para llegar en condiciones al partido contra el Schalke y explicó que después entrenó "exactamente como todos, con el mismo compromiso, con ganas de mejorar y con entrenamientos difíciles".

Esfuerzo de Bellingham

Preguntado por los pitos del Santiago Bernabéu y por si el francés debía correr más, reclamó un esfuerzo colectivo e incluyó también a Jude Bellingham.

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"Tenemos que ser más equipo todos. Tanto Mbappé como Bellingham tienen números increíbles y los dos han hecho un Mundial increíble. Tienes que conseguir que los mejores, dentro de una dinámica de equipo, sean ellos mismos. Creo que vamos en la dirección correcta. Ellos están ilusionados", dijo.