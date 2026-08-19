El Hozono Jairis ficha a la ala pívot Jordan Hobbs: así está la plantilla

Tras las renovaciones de Laura Gil y de Lou López-Sénéchal, el Hozono Global Jairis ha cerrado un nuevo fichaje, la ala pívot estadounidense de 23 años de edad y 1,90 metros de estatura Jordan Hobbs, quien el curso pasado jugó en la Serie A italiana con el San Martino.

En su primera temporada en Europa después de acabar su carrera universitaria en Michigan, la nueva jugadora del equipo de Alcantarilla tuvo un rol protagonista en el San Martino, con el que disputó 22 encuentros en los que promedió 32:40 minutos en pista, 12,6 puntos con un 38% de efectivdad en los lanzamientos triples, y 4,4 rebotes. Su tope anotador lo firmó ante el Brescia, ante el que anotó 26 puntos, acabando en 16 encuentros con dobles figuras en anotación.

Hobbs, nacida en Springboro (Ohio) el 8 de septiembre de 2003, cerró su etapa en la Universidad de Michigan con promedios de 12,6 puntos, 4,8 rebotes y 2,6 asistencias, estadísticas que le valieron para ser drafteada en la WNBA por Seattle Storm, aunque no llegó a jugar en la liga estadounidense.

"Es una jugadora interior, que juega en la posición de cuatro, que tiene muy buena mano y un alto porcentaje en el lanzamiento de tres. Ya ha estado una temporada jugando en Europa, por lo cual no es una jugadora rookie al 100%. Ha mostrado mucho interés en venir a la liga española para seguir su desarrollo y nosotros buscamos ese perfil de gente que quiera crecer con nosotros, nos haga el proyecto más grande y nos permita poder soñar", ha declarado Andrés Medina, director deportivo del club, sobre el fichaje de Hoops que, de momento, cierra la plantilla, aunque con la posibilidad de que se incorpore una jugadora con contrato temporal por la baja por lesión hasta noviembre de Lou López-Sénéchal.

Así está la plantilla

La plantilla, pese a que Lou López no podrá jugar hasta noviembre por estar en proceso de recuperación de una operación de rodilla, contará con solo diez fichajes senior, a las que se sumarán jugadoras de la cantera. Además, no se descarta que llegue una exterior con contrato temporal ante la ausencia de la alero francomexicana.

Las incorporaciones son la base canadiense Sami Hill, ex del Araski de Vitoria, la alero y ala pívot alemana Emily Bessoir, que jugó el curso pasado en el Lointek Gernika Bizkaia, y la escolta Marta Alsina, procedente de Washington State Cougars, de la NCAA, y Jordan Hobbs. Asimismo, renovaron sus contratos Txell Alarcón, Lou López, Alba Prieto, Aina Ayuso, Laura Gil y la belga Billie Massey.

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La pretemporada comenzará el próximo 1 de noviembre con la ausencia de las internacionales que van a disputar el Campeonato del Mundo, entre las que se encuentra con España Aina Ayuso. Txell Alarcón, quien ha sido descartada finalmente por el seleccionador, sí se podrá poner a las órdenes de Bernat Canut, quien estará en el banquillo por tercera temporada consecutiva.