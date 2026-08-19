El FC Cartagena sufre su tercera derrota de la pretemporada

Otro mal partido del FC Cartagena, que acumula más sombras que luces esta pretemporada. Perdió frente al Elche Ilicitano, filial del Elche, por 0-2 en Pinatar Arena. Mateo Sciancalepore hizo los dos goles blanquiverdes en el 18 y en el 39. La única buena noticia fue la recuperación de casi todos los efectivos albinegros, que participaron en el partido con la excepción de Jean Jules, quien sólo se ejercitó, Ibán Ribeiro y Benito Ramírez. Además, debutó el delantero Marcos Moreno, fichado la pasada semana procedente del Albacete Balompié.

Comenzó el Cartagena presionando muy alto. Intentó dejar sin opciones al filial del Elche y, si se veía superado, realizaba la falta táctica para parar la progresión. Los más activos fueron De Blasis, Toni Villa y Billups. Marcelo no llegó a un buen centro de Corral en los primeros instantes y Abdel Lah desaprovechó un gran balón a la espalda cuando pisó área y se enredó en el regate.

Quiso responder el Ilicitano con posesiones más largas y generó un mano a mano escorado que se fue al lateral de la red. Pero quien continuó mejor fue el Cartagena con un ataque largo que finalizó De Blasis desde fuera del área con un disparo que rozó la escuadra. Al cuarto de hora, el Cartagena era superior pero no materializaba su dominio.

Acusaba el Cartagena su falta de contundencia y lo acabó pagando a los veinte minutos. Un córner mal despejado por Billups le cayó a Mateo en la frontal, quien golpeó cruzado para superar a Lucho García y poner el 0 a 1. Quiso reponerse el conjunto portuario, pero ganó confianza el Ilicitano y ‘mareó’ al Cartagena con la pelota. La mejor llegó en un córner que le cayó a De Blasis con disparo franco y que taponó un defensa en boca de gol.

Tras la primera pausa de hidratación, Vélez cambió el dibujo y colocó a Billups en la derecha, Abdel Lah en la izquierda con Villa en la mediapunta. No obstante, Marcelo frustró las ocasiones del equipo albinegro. Se salvó el Cartagena de otra contra clarísima por la mala definición del contrario y en el tramo final del primer tiempo erró Billups otra ocasión.

Las malas sensaciones continuaron cuando los ilicitanos hicieron el segundo. Un desajuste de la medular permitió la rápida combinación por el centro y el 0-2 de Mateo, por debajo de las piernas de Lucho. El poco peligro albinegro llegó a balón parado, pero la mala ocupación del campo volvió a propiciar contragolpes peligrosos al borde del descanso.

Tras la pausa, entraron Caye y Marcos Moreno en punta, Javi Ajenjo en la mediapunta, Nacho Martínez y Perejón en los laterales e Imanol Baz en la defensa. Los cambios sentaron bien al cuadro portuario, que estuvo mejor en el primer tramo de segundo tiempo. No obstante, el guion fue el mismo. El Elche Ilicitano se hizo con el balón y volvió a meter en un rondo infinito al Cartagena.

Entraron Richarte y Dacosta en los extremos y Clavería en el medio. Apretó el Cartagena y Perejón la tuvo dentro del área. No hubo mucho más hasta el final del partido. El ritmo decayó por culpa del cansancio y el fuerte calor. Los acercamientos, a cuentagotas, fueron insuficientes.

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Tercera derrota albinegra de la pretemporada en seis partidos, esta vez ante un equipo de inferior categoría que militará en Segunda RFEF. Ha caído con el Johor, con el Eldense y con el Elche Ilicitano. Solo ha ganado al Orihuela y ha empatado contra el Ipswich Town y el Yeclano.