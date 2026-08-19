Corchete: "Miguel Ángel López está disfrutando de una segunda juventud"

¿Le sorprendió el rendimiento de Miguel Ángel López en Birmingham en una distancia donde no había competido antes?

Miguel Ángel es un hombre con un talento descomunal, que ha sido campeón del mundo y doble de Europa. ¿Si me sorprendió? Yo hace dos o tres semanas vi cómo estaba de forma y sabía que lo podía hacer muy bien. En realidad no me sorprendió. Él ahora está en la parte final de su carrera y veía venir que podía hacer un gran resultado, pero el rendimiento que ofreció fue brutal. Fue una alegría inmensa que un atleta de su edad (38 años), que está en la parte final de su carrera, hiciera lo que hizo y con la marca que lo hizo. En los 35 kilómetros ya rindió de manera brutal y para mí, con todos los respetos hacia los demás, es el mejor técnicamente. Es cierto que le falta la medalla en unos Juegos, pero lo ha ganado todo.

¿Vio peligrar la medalla cuando sufrió un pequeño bajón en su rendimiento y pasó del primer al tercer puesto?

No porque él prácticamente mantuvo el ritmo durante toda la prueba. Es cierto que tuvo una pequeña crisis, el típico muro, pero es que el italiano, Stano, venía desde atrás muy fuerte y no hay que olvidar que es un crack, que ha sido campeón olímpico y del mundo. Yo sabía que al húngaro lo cogía por la forma de marchar y los ritmos de Miguel Ángel. Él me iba indicando que estaba bien y sabía que era cuestión de tiempo. La medalla no lo vi peligrar en ningún momento, pero sí que pudiera arrebatar el oro en la parte final porque acabó muy fuerte; eso sí que lo pensé. Ahora soy su entrenador, pero he estado entrenando junto a él diecisiete años y sé de su potencial en la parte final, donde es peligroso, y sabía que iba a intentar recuperar el tiempo que le sacaba. Entre los tres primeros, cuando la carrera estaba en los últimos kilómetros, sabía que iba a quedar, el tema estaba en qué color íbamos a sacar la medalla. La verdad es que tuvo esa pequeña crisis, pero se mantuvo.

Ahora le quedan dos objetivos, el Mundial del año que viene y los Juegos, pero tendría que hacerlo en media maratón y es muy complicado reinventarse a una distancia muy corta a su edad. ¿Lo ve capaz?

Cuando comencé a entrenarlo el objetivo que le planteé es ir año a año, partido a partido, como dice el Cholo. Sabíamos que el Europeo era una oportunidad, aunque si nos fijamos, el nivel en maratón era muy alto y exigente por los rivales. El año que viene está el Mundial de Pekín, donde la medalla de Birmingham ya la da acceso directo en la distancia maratón, pero lo vamos a intentar en la media maratón con la mirada puesta en los Juegos de 2028. Lo importante ahora es que tiene que disfrutar esta parte final de su carrera, donde él llega con un bagaje y un curriculum impresionante. Cuando disfrutas día a día es cuando mejor salen las cosas, y como le he chico, el día que él crea que se acabó, ya está, pero ya que nos ponemos, hay que intentar hacerlo lo mejor posible. El objetivo de los Juegos es muy difícil porque ahí están Paul McGrath, Dani Chamosa y una generación muy buena y potente. Pero ahora vamos a pensar en el año que viene y ya veremos después.

¿Entonces los esfuerzos en el Mundial de Pekín los van a centrar en la media maratón?

Evidentemente. Nuestro objetivo será intentarlo en media maratón, como lo hemos hecho este año. Él tenía plaza directa para la maratón y por eso hicimos la preparación enfocada a la media maratón, porque es la distancia olímpica, y ahora lo haremos igual; tenemos mucho que ganar y poco que perder, iremos con todo y nos la jugaremos a todo o nada. Es difícil pero no imposible porque Miguel Ángel atesora una calidad impresionante.

La ventaja que tiene es que no ha tenido lesiones importantes en su vida.

A Miguel Ángel lo ha llevado muy bien José Antonio Carrillo durante toda su carrera. Apenas ha tenido lesiones. Este año, antes de la Copa del Mundo de Brasil, tuvo un pequeño problema la semana previa que le impidió ir, pero sí que es cierto que, como todo en la vida, la velocidad hace mella en las piernas. Pero él no ha tenido muchos problemas con las lesiones.

¿Lo ve disfrutando de esta etapa de su vida o obsesionado con hacerlo bien en este momento?

Miguel Ángel es un atleta que lo ha ganado prácticamente todo. Yo ahora lo veo disfrutando con el momento. Ha acabado su carrera universitaria y está disfrutando de una segunda juventud, una segunda oportunidad. A mí me cogió para que lo pudiera asesorar y no lo veo obsesionado. La edad está ahí, pero lo veo con una ilusión tremenda y muchas ganas. Cuando ya tienes esta edad, es un reto darle vida a una segunda juventud. A mí me encantan y apasionan los retos y estos dos años están saliendo estupendos.

Pero él ya no tiene nada que demostrar a nadie, quizás eso sea un valor añadido.

Noticias relacionadas

Con 38 años, volver a tener esa motivación y ganas, cuando es padre y tiene un niño en camino, es brutal. Es duro estar tanto tiempo fuera de la familia y por eso le doy un valor brutal al compromiso que tiene con el deporte y con su trabajo. Es una persona muy disciplinada a la que es un placer ayudarle. Para mí es un orgullo y un lujo estar ahora a su lado, primero como entrenador, y luego como amigo que he sido toda la vida. Nos conocemos desde hace mucho porque hemos compartido entrenamientos.