El CD Cotillas, abierto a jugar la final de la Copa Federación en Nueva Condomina ante el Real Murcia

El Club Deportivo Cotillas disputará un partido histórico frente al Real Murcia después de sorprender al Olímpico de Totana (0-1) y conseguir la clasificación para la final de la fase autonómica de la Copa Federación. El sorteo celebrado el pasado mes de julio por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia concede la condición de local al conjunto de Las Torres de Cotillas, aunque el encuentro podría celebrarse en otro escenario.

El club de la Vega Media está abierto a cambiar de campo y buscar una instalación con mayor capacidad. La entidad considera esta final una oportunidad excepcional para obtener una recaudación importante y cubrir una parte significativa del presupuesto de la temporada. Su estadio, el Onofre Fernández Verdú, con alrededor de 600 localidades de asiento, podría quedarse pequeño ante la expectación que generará la visita del Real Murcia.

Un recinto de mayores dimensiones también permitiría aumentar los ingresos procedentes de la taquilla, la cantina y otros conceptos relacionados con la organización del encuentro. Por este motivo, los dirigentes del Cotillas ya estudian alternativas que resulten beneficiosas tanto económica como deportivamente.

El Real Murcia también está interesado en modificar la sede y pretende que la final se dispute en Nueva Condomina. Ya se han producido conversaciones informales entre las partes, aunque cualquier traslado deberá contar con el consentimiento del conjunto local.

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La Federación Murciana permite cambiar el escenario establecido por el sorteo siempre que exista un acuerdo entre los dos finalistas. Así, todo apunta a que se buscará una sede alternativa, con Nueva Condomina como una de las opciones principales para acoger una final en la que estará en juego el billete para la fase nacional de la Copa Federación.